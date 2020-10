声優、そしてアーティストとして活躍する鬼頭明里が、2020年10月3日(土)に、1st LIVE TOUR「Colorful Closet」千秋楽公演を、鬼頭の出身地でもある名古屋で開催した。

東京・大阪公演と同じく新型コロナウイルスに対する万全の感染予防対策がしかれた会場の名古屋市公会堂には多くの観客が集うとともに、公演の模様はZAIKOで有料生配信され、会場に足を運べなかったファンにも届けられた。

「Swinging Heart」、「Always Going My Way」の2曲を軽快に歌いライブの幕をあけると、MCでは「ついにワンマンライブの最終公演、私の地元・名古屋にやって参りました! ここは私が生まれ育った街です。名古屋駅にも久しぶりに来て、懐かしいなって思いましたが、私の心はいつも名古屋にあるので! 今回もマスクやフェイスシールドなど制限がありますが、こういう状況下でもライブが出来たということで精一杯楽しんでいただければいいなと思います」と、地元・愛知県への思いを語る。いったんMCで落ち着いた雰囲気そのままに、しっとりと伸びやかにバラード曲「INNOCENT」を歌い上げると、アルバム『STYLE』収録の色とりどりの楽曲を中心に、衣装の早着替えとともに息つかせること無くプログラムを展開していく。

そして東京・大阪公演で反響があった、鬼頭が担当したキャラクターのキャラソンと出演作の主題歌カバー歌唱が、名古屋公演でも実現。夜空にきらめくLEDの星をバックに背負った鬼頭は、弦楽器の響きが美しい「ロケット」(TVアニメ『Re:ステージ! ドリームデイズ』月坂紗由キャラソン)を歌唱した後に「たくさんの方がこの曲を知ってくれていて嬉しいです!ライブも終盤戦ですが、次はカバー曲を歌わせていきたいと思います」と期待を煽る。流れ出したのは、自身がシルーカ・メレテス役で出演したTVアニメ『グランクレスト戦記』のOP曲「starry」(綾野ましろカバー)」で、奇しくも「星」をテーマにした楽曲が2曲連続で奏でられることになり、鬼頭の歌声で名古屋の空に星明かりを灯した。

ライブも終盤に入ると、先日Short ver.のMVがアップされたばかりの3rdシングル「キミのとなりで」を観客の前で初披露し、EDテーマとして採用されているTVアニメ『安達としまむら』ともリンクする青春感溢れる楽曲を爽やかに届けた。

アンコールでは「君の花を祈ろう」を披露。まもなく終了してしまうライブツアーを噛みしめるように歌い上げていると、一斉にファンが鬼頭へのメッセージを書いたボードを掲げる。この演出は、「声を出して頂けない中、皆様のお気持ちを本人に伝えられれば」という意図で、鬼頭にはサプライズで企画されたものであった。これを受けて、「何それ待って!聞いてない!ビックリしたー!この曲自体泣けるのに、こんなことしてくれたら泣いちゃう」と歌いながら泣かないと決めていたという鬼頭の目にも涙が浮かび上がり、サプライズを喜んでいた。

さらに、名古屋公演では、鬼頭の口から重大発表が告知された。

1) 鬼頭明里 1st LIVE TOUR「Colorful Closet」Blu-ray発売決定

2) オフィシャルファンクラブ開設決定!

この発表には、割れんばかりの拍手が会場に響く。

ライブツアー最後となるMCでは「今回のライブツアーは不安で不安で仕方なかったのですが、皆さんのおかげで走り抜けることが出来ました。今日の光景は本当に一生忘れられないんだろうな」と万感の表情で語った。10月16日には、誕生日とアーティストデビュー1周年を迎え、さらに公式FCも設立されるなど、とどまることのない鬼頭の勢いそのままに最後の曲「Fly-High-Five!」で会場と一体になり、喜びを分かち合っていた。こうして、非常に困難な状況下で実施された1st LIVE TOURは千秋楽公演も走りきって、無事成功を収めた。

そしてこの日はライブ終了直後の22時から、ツアーを振り返るアフタートークもZAIKOで生配信され、鬼頭がONiGASH!MAメンバーらとともに、それぞれの視点でライブを解説するなど、貴重なトークが繰り広げられた。

なお、名古屋公演の模様は10月6日(火)23:59までアーカイブ視聴(有料)が可能。また、鬼頭明里公式FCに関する詳細・続報は、鬼頭明里公式サイトなどで発表されるので、こちらもチェックしておきたい。

●「Colorful Closet」名古屋公演/セットリスト

M-01. Swinging Heart

M-02. Always Going My Way

M-03. INNOCENT

M-04. CRAZY ROCK NIGHT

M-05. Drawing a Wish

M-06. dear my distance

M-07. Star Arc

M-08. Closer

M-09. 23時の春雷少女

M-10. ロケット (『Re:ステージ! ドリームデイズ』月坂紗由キャラソン)

M-11. Starry (綾野ましろカバー曲)

M-12. Desire Again

M-13. キミのとなりで (新曲)

M-14. Tiny Light

<ENCORE>

EN-01. 君の花を祈ろう

EN-02. Fly-High-Five!