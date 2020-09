声優、そしてアーティストとして活躍する鬼頭明里が、2020年9月22日(火・祝)に、1st LIVE TOUR「Colorful Closet」初日となる東京公演を開催した。

席の間隔を保ち、ソーシャルディスタンスの確保や分散入場、検温・アルコール消毒、マスク・フェイスガードの着用の徹底、そして声を出しての応援を禁止するなど、通常のものとは異なる状況下でのライブとなったが、会場のなかのZERO 大ホールには、多くのファンが駆けつけた。

会場が暗くなり、スクリーンにツアータイトルでもあるクローゼットをイメージしたオープニングムービーが流れ出すと、客席のテンションも徐々に上がっていく。デビュー曲「Swinging Heart」のイントロにあわせて、クローゼットのドアから飛び出してきた鬼頭明里に大きな拍手が送られ、このライブが無事実施できている実感をお互いに噛み締めているようだった。

その喜びを表現するかのように、彼女のバックバンド・ONiGASH!MAとダンサー陣も時にハンドクラップで客席を煽りながら、「Always Going My Way」を披露して会場の熱を高めていく。

2曲を歌い終えて鬼頭は、「今回はツアータイトルがColorful Closetということで、ステージもクローゼットみたいにかわいくしていただきました」と満足気な表情を見せると、新型コロナウイルス感染症の脅威がある中でもスタッフが万全の準備を施してライブを開催できたことに触れ、「こういった状況下でも皆さんと久しぶりにお会いできて嬉しいです。本当にありがとうございます」と、スタッフ・関係者・そしてファンに謝意を伝えた。

そして、6月に発売された1stアルバム『STYLE』の収録曲を中心に、「INNOCENT」や「23時の春雷少女」といった色とりどりのナンバーを次々に披露。曲間には、それぞれの楽曲イメージにあわせた衣装チェンジを幾度も行い、青・黒・白など視覚的な七変化でも魅せていく。

バンド・ダンサー紹介が終わった後には、TVアニメ『私に天使が舞い降りた!』の姫坂乃愛キャラソン「アタシ♡カワイイ♡宣言!!!」や、堀北鈴音役で出演していたTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』のオープニングテーマ、ZAQの「カーストルーム」のカバーなど、ライブならではの趣向で客席をわかせた。

そして終盤には、10月発売の3rdシングルのカップリング曲「Dive to World」を初披露。自身が以前“エンディングに相応しい曲”と語った「Tiny Light」を歌い上げ、ライブ本編の幕を閉じる。

アンコールのMCでは、「今でも簡単に会うことができない世の中ですけど、皆さんとまた会えると嬉しいです」と話し、まずは東京公演が無事開催できた喜びと、残りの大阪・名古屋公演への意気込みを語った。なお、名古屋公演では有料ライブ生配信も行われる。各詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

また、10月28日(水)に発売される3rdシングル「キミのとなりで」のミュージックビデオを会場にて最速公開。今回のMVではアーティスト活動開始以来、初めて鬼頭本人以外の出演者が登場し、エンディングテーマを担当するTVアニメ『安達としまむら』の世界観を表現したものとなっている。このMVについて鬼頭は「原作をご存知でしたらピンと来るポイントが散りばめられていますので、隅々まで見てください!」と見どころを解説。なお、「キミのとなりで」Music Video Short ver.がYouTubeにて公開中となっている。

●鬼頭明里 3rd シングル「キミのとなりで」Music Video Short ver.

そして最後は、ライブに持ってこいの「Fly-High-Five!」を熱唱。辛く苦しい時は楽しい思い出が背中を押してくれるというメッセージは、まさにこの日会場に足を運んだファンの元へ届いたはずだ。こうして、およそ2時間におよんだ1st LIVE TOUR「Colorful Closet」東京公演を締めくくった。

●「Colorful Closet」東京公演/セットリスト

M-01. Swinging Heart

M-02. Always Going My Way

M-03. INNOCENT

M-04. CRAZY ROCK NIGHT

M-05. Drawing a Wish

M-06. dear my distance

M-07. Star Arc

M-08. Closer

M-09. 23時の春雷少女

M-10. アタシ♡カワイイ♡宣言!!!(『私に天使が舞い降りた!』姫坂乃愛キャラソン)

M-11. カーストルーム(ZAQカバー曲)

M-12. Desire Again

M-13. Dive to World(新曲)

M-14. Tiny Light

<ENCORE>

M-15. 君の花を祈ろう

M-16. Fly-High-Five!