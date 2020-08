フジテレビ系音楽特番『2020FNS歌謡祭 夏』が、きょう26日(18:30~23:03)に生放送。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は五十音順。生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

■18:30~

・嵐「Happiness」

・AKB48「会いたかった」「恋するフォーチュンクッキー」「フライングゲット」

・DA PUMP × m.c.A・T「ごきげんだぜっ! ~Nothing But Something~」「Feelin'Good-It's PARADISE-」「Bomb A Head!」「U.S.A.」

・FNS歌謡祭限定ディズニーメドレー

城 南海 × 明日海りお「リフレクション」/映画『ムーラン』

志尊 淳 × 城田 優「全力少年」/映画『2分の1の魔法』

Disney 声の王子様 Voice Stars「みんなスター! 」/『ハイスクール・ミュージカル』

■19:00頃~

・上白石萌音「白い泥」

・高橋真梨子「五番街のマリーへ」「桃色吐息」

・Perfume「Time Warp」「Dream Fighter」

・三浦大知「Yours」

・森山直太朗 × 平手友梨奈「生きてることが辛いなら」

・学生の「青春の1ページ」企画

Little Glee Monster × 中学生合唱部「足跡」

・FNS夏うたメドレー

乃木坂46「夏の扉」/松田聖子

Hey! Say! JUMP「夏の王様」/KinKi Kids

森高千里「気分爽快」「ファイト!!」

■20:00頃~

・瑛人 × EXILE NAOTO(EXILE/三代目 J SOUL BROTHERS) 「香水」

・Official髭男dism「Laughter」

・志尊 淳「きぼうのあしおと」

・ジャニーズWEST「証拠」

・鈴木雅之 × TUBE「シーズン・イン・ザ・サン」「め組のひと」「あー夏休み」「ランナウェイ」「ガラスのメモリーズ」「ガラス越しに消えた夏」

・ナオト・インティライミ × s**t kingz「未来へ」

・BTS「Stay Gold」

・V6「TAKE ME HIGHER」「Believe Your Smile」「It's my life」

・Hey! Say! JUMP「Your Song」

・LOVE PSYCHEDELICO「LADY MADONNA ~憂鬱なるスパイダー~」

・LiSA「紅蓮華」

■21:00頃~

・AI × 倖田來未「愛のうた」「Story」

・嵐「A-RA-SHI : Reborn」

・絢香 × 三浦大知「ねがいぼし」

・池田エライザ「時代」

・池田エライザ × 上白石萌音「I believe」

・さだまさし × 清塚信也「いのちの理由」

・JUJU × 木嶋真優「奇跡を望むなら...」

・SEVENTEEN「24H」

・DA PUMP「Fantasista~ファンタジスタ~」

・東京事変「赤の同盟」

・乃木坂46「Route 246」

・Little Glee Monster「あとひとつ」「宿命」「たしかなこと」「何度でも」「ハピネス」

■22:00頃~

・絢香「糸」

・嵐「IN THE SUMMER」

・Official髭男dism「HELLO」

・浜崎あゆみ「Dreamed a Dream」「You & Me」

・BTS「MIC Drop」

・満島ひかり「ファイト!」

・RADWIMPS「夏のせい」

・学生の「青春の1ページ」企画

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE × 高校ダンス部「Movin' on」