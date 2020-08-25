『バンドリ！』が8月21～23日に開催した「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYSのディレイ配信が9月下旬に行われることが発表された。
「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYSは、DAY1にRoselia、DAY2にRAISE A SUILEN、DAY3にPoppin'Party、前島亜美、Morfonicaが出演したライブ。3日間の公演で本会場、ライブ・ビューイング(国内・海外)で、のべ34,073名を動員した。
本公演のディレイ配信は9月下旬を予定しており、詳細は後日発表とのこと。
●「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS
＜DAY1「Einheit」＞
本会場動員数:4,216
ライブ・ビューイング(国内):5,973
ライブ・ビューイング(海外):海外:2,063(台湾、韓国、タイ合計)
＜DAY2「THE DEPTHS」＞
本会場動員数:4,269
ライブ・ビューイング(国内):4,950
ライブ・ビューイング(海外):1,685(台湾、韓国、タイ合計)
＜DAY3「Special Live ～Summerly Tone♪～」＞
本会場動員数:4,000
ライブ・ビューイング(国内):5,007
ライブ・ビューイング(海外):1,910(台湾、韓国、タイ合計)
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