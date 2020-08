「Merm4id from D4DJ『Summer Flower Love Dream』」

メディアミックスプロジェクト『D4DJ』に登場するユニット・Merm4id(平嶋夏海、岡田夢以、葉月ひまり、根岸 愛)のBlu-ray「Merm4id from D4DJ『Summer Flower Love Dream』」が発売され、写真集&カレンダーが2020年12月2日に発売されることが決定した。

「Merm4id from D4DJ『Summer Flower Love Dream』」は、Merm4idメンバー4名の初となるBlu-ray。実写ミュージックビデオ、ゲームコーナー、インタビュー、オフショットなどMerm4idの魅力が101分にかけて収められた1本となっている。

さらに、写真集&カレンダーの発売も決定した。ステージ衣装や貴重な水着姿、その他衣装など多彩なMerm4idキャストのショットが満載となっているとのこと。写真集にはインタビューや、Merm4idキャラクターを描きおろしたイラストなどが収録されれる。また、写真集&カレンダー発売記念イベントも開催予定となっており、詳細は後日発表される。写真集の価格は3,000円(税抜)。カレンダーの価格は2,800円(税抜)。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.