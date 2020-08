スマートフォン向けアプリ『D4DJ Groovy Mix』の事前登録が開始された。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』は、2020年10月25日リリース予定のスマートフォン向けアプリ。App Store、Google Playにて事前登録が開始された。

また、、8月12日18:00~8月15日17:59にて、ストアでの事前登録開始を記念したTwitterキャンペーンを実施中。詳細は公式Twitterにて。

