円谷プロダクションは、ウルトラマンゼロの登場10周年を記念する生配信トーク番組「ウルトラマンゼロ TALKish(トーキッシュ)」を、NTTドコモと共同で、2020年8月22日19時よりオンラインにて開催する。

番組には、ウルトラマンゼロの声役を務める人気声優・宮野真守や、映画『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦! ベリアル銀河帝国』でウルトラマンゼロの人間体・ランを演じた小柳友など、ウルトラマンゼロにまつわるゲストが登場。10年の振り返りやゼロに対する想いなど、ゼロに関する様々なテーマで熱いトークを繰り広げるほか、番組内ではウルトラマンシリーズおよび宮野真守に関連する最新情報が発表されるという。

当番組は、NTTドコモのdアカウントに対応し、次世代のライブエンターテイメント技術によりファンと一緒に作っていく参加型ライブを体験できる「SPWN」プラットフォームにて配信される。

■開催概要

タイトル:ウルトラマンゼロ10周年記念 生配信トーク番組「ウルトラマンゼロ TALKish」

開催日:2020年8月22日(土) 19時~ 配信開始

配信・チケット販売:SPWN(スポーン)

発売日時:2020年8月6日(木)12時~

料金:通常チケット 3,000円(税込)

ビジュアルブック付チケット 7,180円(税込) ※送料400円(税込)別途

※放送終了後、編集版のアーカイブ配信(有料)を実施。生配信の視聴チケットをお持ちの方は、無料で視聴可能。アーカイブ配信の詳細に関しては、円谷プロ公式Webサイトにて後日発表。

●出演者

宮野真守(ウルトラマンゼロ 声役)

小柳友(『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦! ベリアル銀河帝国』ラン役)

南翔太(『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』レイ役)

坂本浩一(『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』監督)

アベユーイチ(『ウルトラマンゼロ THE MOVIE 超決戦! ベリアル銀河帝国』監督/脚本)