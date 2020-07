ARGONAVISよりライバルバンドGYROAXIAによる初のワンマンライブ「GYROAXIA ONLINE LIVE -IGNITION-」が9月12日に開催されることが発表された。

「GYROAXIA ONLINE LIVE -IGNITION-」

ワンマンライブ「GYROAXIA ONLINE LIVE -IGNITION-」開催日はGYROAXIAボーカル担当の旭 那由多の誕生日でもある9月12日。視聴チケット、アフタートーク視聴チケットのほか、旭 那由多の描きおろしバースデーイラストを使用した、GOODS付き視聴チケットも販売される。

●GYROAXIA ONLINE LIVE -IGNITION-



日時:9月12日

出演:Vo.旭 那由多:小笠原 仁、Gt.里塚賢汰:橋本真一、Gt.美園礼音:真野拓実、Ba.曙 涼:秋谷啓斗、Dr.界川深幸:宮内告典

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.