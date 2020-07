『ARGONAVIS from BanG Dream!』に登場するバンド「Argonavis」の新ビジュアルが発表され、2020年後半リリース予定のスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』のプレイ動画や「くちづけDiamond」のリリックビデオが公開された。

「ARGONAVIS from BanG Dream!」新ビジュアル

7月3日にTVアニメの放送が終了した「ARGONAVIS from BanG Dream!」。アニメのその後のストーリーを描く『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』に向け、新たなビジュアルが公開された。

また、公開されたゲーム画面でプレイする楽曲は、Argonavisによる完全初公開の新曲「Stand by me!!」。なお、ボーカルの七星 蓮のモーションは、リアルバンド「Argonavis」のボーカルとしても活動する声優・伊藤昌弘のモーションキャプチャを使用。ライブの臨場感をそのままに伝えているとのこと。

さらに、Argonavisのカバーによる「くちづけDiamond」リリックビデオをYouTubeにて公開している。

