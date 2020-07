2020年12月発送予定「S.H.MonsterArts ビオランテ Special Color Ver.」(30,800円/税込)

映画『ゴジラ vs ビオランテ』より、2013年に発売された「S.H.MonsterArtsビオランテ」がSpecial Color Ver.となって再び「S.H.MonsterArts」に登場。「S.H.MonsterArts ビオランテ Special Color Ver.」(30,800円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「S.H.MonsterArts ビオランテ Special Color Ver.」原型は、撮影用ビオランテを制作した品田冬樹氏による制作。細部にまでこだわりぬかれたビオランテの造形をより際立たせるために、各種ディテールの細部の彩色を追加している。ビオランテの巨大感を際立たせるような立体感のある塗装に。さらに胸部には、2013年版同様に発光ギミックを搭載。スイッチ切り替えで、色の変更が可能となっている。最大サイズのボディには各部関節を仕込み、S.H.MonsterArtsならではの可動により、劇中の再現が可能。

TM & (C) TOHO CO., LTD.