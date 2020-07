2020年9月発送予定「アクリルロゴディスプレイ EX ゴジラ」(1,320円/税込)

バンダイが展開している、ロゴにフィーチャーした「アクリルロゴディスプレイ EX」シリーズに、世界的な人気を誇る『ゴジラ』が登場。「アクリルロゴディスプレイ EX ゴジラ」(1,320円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「アクリルロゴディスプレイ EX ゴジラ」は、"ロゴを飾る。ロゴと飾る。"をテーマに、ロゴに特化したディスプレイスタンド「アクリルロゴディスプレイ EX」シリーズの最新弾。約10mmの厚みと表面の加工により、存在感と高級感を演出し、最強の怪獣王を飾るにふさわしいアイテムに仕上がっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.