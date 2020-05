映画『メカゴジラの逆襲』(1975年)より、ゴジラがフィギュア「東宝30cmシリーズ」に発光ギミックを追加した限定仕様で登場。「東宝30cmシリーズ ゴジラ(1975)発光Ver.」(22,000円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「東宝30cmシリーズ ゴジラ(1975)発光Ver.」は、強敵メカゴジラ(1975)とチタノザウルス、2体の怪獣を相手に奮闘した姿をイメージして立体化。付属の電源ユニット(単3電池2本使用※別売)を使用することで背びれが発光する。

TM & (C) TOHO CO., LTD.