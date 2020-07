7月18日に放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2020』(14:00~23:18、約9時間生放送)で、恒例企画「五元中継大合唱」を開催することが決定。今年は、いきものがかりが名曲「YELL」を全国各地の学生たちと共に合唱する。さらに、第1弾となる出演アーティスト23組も発表された。

いきものがかり

「音楽の力で日本を元気に!」そんな願いを込めて2011年から始まった『音楽の日』も、今年で10回目を迎える。総合司会は、10年連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。

番組では、東京・赤坂を含む全国の中継先を歌でつなぎ、心をひとつにする恒例企画「五元中継大合唱」を今年も開催することが決定した。これまで4回放送しているこの企画では、日本を代表するさまざまなアーティストが参加。2016年は松山千春が「大空と大地の中で」を、2017年はゆずが「栄光の架橋」を、2018年はEXILEが「道」を、2019年は長渕剛が「乾杯」を合唱し、感動の瞬間を届けてきた。

そして5回目となる今年は、テーマの「日本の元気!」にふさわしい応援歌を届けるアーティストに、いきものがかりが決定。東京・赤坂のスタジオに登場し、名曲「YELL」を全国各地の学生たちと共に合唱する。

さらに、第1弾出演アーティストとして、AI、E-girls、家入レオ、石川さゆりfeat. KREVA, MIYAVI、AKB48、エレファントカシマシ、倉木麻衣、郷ひろみ、ゴールデンボンバー、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、島津亜矢、スキマスイッチ、乃木坂46、Perfume、BiSH、日向坂46、松平健、MAN WITH A MISSION、宮本浩次、milet、森高千里、Little Glee Monsterの23組が発表された。今回も幅広いジャンルのアーティストが歌唱やパフォーマンスを披露する。

また、「音楽の力で日本を元気に!」をテーマに掲げる『音楽の日2020』では、それぞれの家庭とスタジオをつなぎ、アーティストとともに番組を盛り上げてくれるリモート出演者を募集中。番組公式ホームページで応募を受け付けている。