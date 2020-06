アイドルグループ・乃木坂46がさまざまな企画に挑戦するABEMA特別番組『乃木坂46時間TV アベマ独占放送「離れてたって、僕らは一緒!」』が、19日19時から21日17時まで46時間にわたって生配信された。

番組のフィナーレを飾る「はなれてたって、ぼくらはいっしょ」スペシャルライブでは、ソーシャルディスタンスを保ちながらも今できる最大限のパフォーマンスを生披露。開演を告げる「Overture」からスタートし、冒頭はそれぞれのブースの中から全員で楽曲を披露した。

冒頭のトーク部分で、与田祐希は「画面越しにでも伝わるように気持ちを伝えたい!」、堀未央奈は「家で乃木坂のライブを見返したりしていて、今までがすごく貴重な時間だったと思った。みんなで頑張ってパフォーマンスしたいとおもいます!」と意気込みを語った。

期別での楽曲披露や、個人ブースを使ったリモート演出などを織り交ぜながら進んでいくライブの中盤のトーク部分で、山下美月は「やっぱ楽しいですね。リモートでライブできるなんて初めてなので緊張していたんですけど、始まったら本当に楽しいです!」、岩本蓮加は「改めてライブが出来ることのありがたさを感じたし、ファンの人の熱を直接感じられないのは寂しいけど、画面越しでファンの方とひとつになれていると感じているのでそこは嬉しいです」と話した。

ライブが進み楽曲が披露されていくと曲のタイトルが次々とトレンドにランクインしていき、最後の最後までファンとの「はなれてたって、ぼくらはいっしょ」な一体感を感じるライブに。

最後は、秋元真夏が「普段あったものがなくなって、どうしようもない不安に襲われることを私自身も感じました。またライブができる日がきたら同じ場所で同じ気持ちで笑顔で会えることを祈って、最後の曲をうたいます」と語りかけてから「世界中の隣人よ」を披露。それぞれのブースから楽曲を披露する中で、メンバーの想いが書かれたホワイトボードを手に持ち視聴者に向けてメッセージを送った。

そして、いよいよ残すところ数分というタイミングで、白石麻衣からサプライズ生電話が。「いち視聴者として見ていたけど本当に感動した! みんなが楽しそうだと元気になれるし本当に乃木坂って素敵なんだなって思いました」と話すと涙するメンバーも。46人がそろったエンディングでは、画面上にそれぞれが映し出される中で隣のメンバーと手をつなぐような形をつくり、番組のタイトルである「はなれてたって、ぼくらはいっしょー!」と声をそろえて番組は終了した。

SNSでは「多くの幸せと感動をもらいました!改めて乃木坂って素晴らしい」「46時間TV、メンバーの乃木坂愛がたくさん見れて感動しました」「乃木坂46の皆さん沢山の感動をありがとうございます!」「楽しかった46時間でした!特に最後の生ライブ、感動しかありません!」「最後の乃木坂ライブ最高でした!」「久しぶりにライブが見れて感動しました!」「まいやん電話は泣いた」「まいやんの電話出演最高だった!」などと感動の声が続出した。

ABEMAでは7日間無料で番組の冒頭から「見逃し視聴」できる。

■披露された楽曲のセットリスト

00.OVER TURE

01.裸足でSummer

02.ハウス

03.ダンケシェーン

04.おいでシャンプー

05.君の名は希望(生田ピアノver)

06.アナスターシャ

07.毎日がBrand new day

08.I see...

09.Sing Out!

10.世界中の隣人よ

