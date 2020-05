映画『HiGH&LOW THE WORST』のDVD/Blu-rayの発売&レンタルが7月22日に決定した。

映画『HiGH&LOW THE WORST』

同作はEXILE TRIBEによるエンタテインメントPJ『HiGH&LOW』シリーズと、高橋ヒロシ(※高は、はしごだか)による不良漫画『クローズ』『WORST』のクロスオーバー映画。『クローズ』『WORST』の舞台である戸亜留市と、『HiGH&LOW』鬼邪高校が交差した世界を構築する。

『HiGH&LOW』シリーズからは札付きの不良が集まる“鬼邪高校(おやこうこう)”が、『クローズ』『WORST』シリーズからは“殺し屋軍団・鳳仙学園”が登場し、互いの仲間が襲撃された事件をキッカケに大激突するという内容の同作。鳳仙の頭・佐智雄役に志尊淳、鬼邪高の番長・村山役に山田裕貴、鬼邪高を揺るがす転入生・楓士雄役に川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)と豪華キャストが出演している。また、劇中歌にはEXILE THE SECOND、GENERATIONS from EXILE TRIBE、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE他が起用されており、作品の世界観を彩っている。

DVD・Blu-rayの豪華版(DVD 税抜6,800円、Blu-ray 税抜7,800円)には映画本編に加え、舞台挨拶や、2019年9月17日、18日に幕張メッセで開催された「HiGH&LOW THE WORST vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOWのダイジェスト映像を収録する。通常版(DVD 税抜3,800円、Blu-ray 税抜4,800円)には映画本編が収録される。

先着特典として、EXILE TRIBE FAMILY OFFICIAL CD・DVD SHOP / LDH official mobile CD / DVD SHOPでは「オリジナル2Lカード(5枚セット)」、全国CD SHOPでは「オリジナルクリアファイル(A5サイズ)」(絵柄A)、ローソンHMVでは「オリジナルクリアファイル(A5サイズ)」(絵柄B)、Amazonオリジナル特典では「ビジュアルシート」(サイズ未定/ジャケットサイズ予定)を予定している。