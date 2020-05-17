テレビ朝日系にてあさ9時から「スーパーヒーロータイム」として現在放送中の仮面ライダーシリーズとスーパー戦隊シリーズの主題歌の中から20曲を収録した「CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー」(2,300円/税込)が、6月17日に発売される。
「CDツイン スーパー戦隊 VS 仮面ライダー」は、現在放送中の『仮面ライダーゼロワン』主題歌「REAL×EYES」、『魔進戦隊キラメイジャー』オープニング主題歌「魔進戦隊キラメイジャー」、エンディング主題歌「キラフル ミラクル キラメイジャー」をはじめ、親子で楽しめる主題歌を集めた2枚組となっている。収録内容は以下。
■Disc1
・魔進戦隊キラメイジャー（『魔進戦隊キラメイジャー』オープニング主題歌）
歌:大西洋平
・キラフル ミラクル キラメイジャー（『魔進戦隊キラメイジャー』エンディング主題歌）
歌:出口たかし
・騎士竜戦隊リュウソウジャー（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』オープニング主題歌）
歌:幡野智宏
・ケボーン！リュウソウジャー（『騎士竜戦隊リュウソウジャー』エンディング主題歌）
歌:Sister MAYO
・ルパンレンジャーVSパトレンジャー（『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』主題歌）
歌:Project.R(吉田達彦、吉田仁美)
・天装戦隊ゴセイジャー（『天装戦隊ゴセイジャー』オープニング主題歌）
歌:NoB (Project.R)
・獣拳戦隊ゲキレンジャー（『獣拳戦隊ゲキレンジャー』オープニング主題歌）
歌:谷本貴義、ヤング・フレッシュ
・爆竜戦隊アバレンジャー（『爆竜戦隊アバレンジャー』オープニング主題歌）
歌:遠藤正明
・JIKU ～未来戦隊タイムレンジャー～（『未来戦隊タイムレンジャー』オープニング主題歌）
歌:佐々木久美
・進め! ゴレンジャー（『秘密戦隊ゴレンジャー』オープニング主題歌）
歌:ささきいさお、堀江美都子、コロムビアゆりかご会
■Disc2
・REAL×EYES（『仮面ライダーゼロワン』主題歌）
歌:J×Takanori Nishikawa
・Over "Quartzer"（『仮面ライダージオウ』主題歌）
歌:Shuta Sueyoshi feat. ISSA
・Be the one（『仮面ライダービルド』主題歌）
歌:PANDORA feat Beverly
・Climax Jump（『仮面ライダー電王』主題歌）
歌:AAA DEN-O form
・Anything Goes!（『仮面ライダーオーズ/OOO』主題歌）
歌:大黒摩季
・仮面ライダークウガ！（『仮面ライダークウガ』主題歌）
歌:田中昌之
・仮面ライダーBLACK（『仮面ライダーBLACK』主題歌）
歌:倉田てつを
・仮面ライダースーパー1（『仮面ライダースーパー1』主題歌）
歌:高杉俊价、こおろぎ'73
・アマゾンライダーここにあり（『仮面ライダーアマゾン』主題歌）
歌:子門真人
・レッツゴー!! ライダーキック（『仮面ライダー』主題歌）
歌:藤浩一
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