Netflixシリーズ『地面師たち』の新シリーズ制作が決定したことが20日に発表された。

『地面師たち』新シリーズ ファーストルック (C)新庄耕／集英社

綾野剛・豊川悦司W主演、大根仁氏が監督・脚本続投

2024年7月25日に配信されたNetflixシリーズ『地面師たち』は、日本のNetflix週間TOP10(シリーズ)で6週連続1位という、日本でTOP10ランキングが始まって以来初の記録を打ち立て、22週にわたりTOP10入り。週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)にも5週連続でランクインし、15の国と地域でTOP10入りを果たすなど、Netflixの日本実写作品でも類を見ないほどの大ヒットを記録。

さらに、「もうええでしょう」をはじめとする名ゼリフやキャラクターがSNSでミーム化。お笑い芸人やタレントもこぞって話題に取り上げ、その熱狂は幅広い層へと広がった。「2024 ユーキャン新語・流行語大賞」トップ10選出を始め、「FilmarksAwards 2024」配信ドラマ部門 最優秀賞、「モデルプレスベストエンタメアワード」ベスト配信コンテンツ部門1位、「LINE NEWS AWARD2024」話題の人賞、「第30回 AMDアワード」優秀賞・AMD理事長賞など数々の賞を受賞し、作品の枠を超えた社会現象を巻き起こした。

その「地面師たち」が、前作の中核を担った綾野剛・豊川悦司のW主演、そして大根仁氏の監督・脚本続投とい う強力な布陣で、新シリーズとして帰ってくる。日本中を熱狂させた究極のクライム・サスペンスが、再び動き 出す。

あわせて解禁されたファーストルックは、ハリソンルームを思わせる薄暗い一室。机の中央には都市を見下ろす一枚の地図が広げられ、それを取り囲むように札束が積み上げられている。次なるターゲットは、どこなのか。この地図の先に、彼らは何を見ているのか。多くを語らないこの一枚が、新シリーズへの期待を静かに、そして確かに煽る。

キャスト、スタッフ、原作者のコメントは以下の通り。

綾野剛(辻本拓海役) コメント

「地面師たち」Series2を制作できる事、心から感謝申し上げます。皆様が育ててくださった熱量と熱狂を礎に、 Series1を更に凌駕するケレン味たっぷり極上の続編を全力でお届けします。皆様に辻本拓海としてお会いできる事、楽しみにしております。さぁ、はじめましょうか。

豊川悦司(ハリソン山中役)コメント

恐ろしい男と再会しました。彼は私の良心、社会性、家族への愛情を破壊します。私の生活、私の人間性そのものを破壊するのです。彼に乗っ取られる前に、私は撮影が終わることを祈ってます。想像してみてください。鏡の中にいつもハリソン山中がいるのです。

監督・脚本：大根仁氏 コメント

作った自分でもドン引きするくらい大ヒットした「地面師たち」、配信直後にNetflixから「シーズン2行きましょう!」とオファーをいただきました。「あんなに面白いのはもう無理だよ…」とビビりつつ、脚本作りを進めるうちに「あれ？これ、シーズン1より面白いんじゃ…」となり、それはやがて確信に変わりました。そして撮影が始まり、３年ぶりに拓海とハリソン山中に会った時、確信はよりフィジカルに、よりプリミティブに、よりフェティッシュに…乞うご期待!!

原作者：新庄耕氏 コメント

一度大きな詐欺を成功させた人間は、そこで満足するのでしょうか。おそらく、そんなことはありません。人間の欲望には切りがない。金だけではないなにかを求めて、より大きなヤマを、より困難なヤマを目指すはずです。「地面師たち」ドラマ続編が制作されることになり、妙に納得しました。一度味をしめた人間は、そう簡単には足を洗えない。どうやら今回も、ずいぶんと大きな土地(ターゲット)が動くようです。