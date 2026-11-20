声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。

11月15日（日）の放送では、木曜ドラマ「アナログナース～デジタルってなんなんだよ!?～」（テレビ朝日系）で津田が演じる外科医・神戸大五郎について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「まだ1話しか拝見できていないのですが、『アナログナース』を観てあまりに感動してしまい、初めてメッセージを送ります。私は医学部6年生で、外科志望ではないのですが、希望する診療科があって医学部を目指した珍しいパターンです。

実習ですべての診療科を回るときも外科は大変で、今後も外科に興味を持つことはないと思っていましたが、神戸先生があまりにもかっこよすぎて『外科もいいな』と思ってしまいました。心に決めた診療科がなければ、先生の影響で真剣に外科を目指していたかもしれません。診療科は違えど、神戸先生のように確かな手技と信念を持つ医師になれるよう、2月の国家試験に向けて邁進してまいります」

◆“手術シーン”の裏側

津田：なんと素敵なメッセージでしょうか。まず「目指す診療科があって医学部に入る」というのは珍しいんですね。 医学部の皆さんは、漠然と「お医者さん」を目指して入って、実習を経験しながら診療科を決めていく人の方が多いんですかね？ 知らなかった。

ドラマの設定ではありますが、僕が演じる神戸先生があまりにもスーパードクターで（笑）。科を超えて手術していますから、本当に優秀な先生ですけども。

僕自身、医療モノのドラマは初めてじゃないんですけど、執刀医としてしっかり手術するのは初めてだったので、（手術シーンに向けて）かなり調べたり、練習したりしているんですけど、面白いですね。人体構造について意識して見たことがなかったので、「胃がこの辺にあるのは知ってる。腸はこの辺で、肝臓はここね、なるほど。膵臓はここですか」ってすごく興味深いです。

もちろん本当に手術しているわけではないのですが、画面に映らない部分についても、「場所的にここか」とか「この裏側となると、こういう手つきで、ここまで見なきゃならないか」とか、こだわればこだわるほど面白くて。

あと、主人公の（那須田）灯さんとの器械出しのタイミングが、回を追うごとに合ってきますね。やっぱり、器械出しってすごく難しいんですよ。（器具が）僕の手にパチンときちんとこないと握り直しにくいし、強すぎるとそれはそれで痛いし、そこら辺の加減が難しいと思いますが、「あ、こういうふうに呼吸を合わせていくものなんだな」と感じられて、すごく面白かったです。大変ですけど、細かいところまでこだわって、すごく楽しみながらやっております。

2月に国家試験があるということで、追い込みの時期だとは思いますが、寒い時期なので……お医者さん志望の方に「お体に気をつけて」と言うのも不思議な気持ちですけど（笑）。体調に気をつけて、おいしいものいっぱい食べて、しっかり勉強して、国家試験を乗り越えてください！ 受験生の皆さんもそうですよね。みんな頑張れ！

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking