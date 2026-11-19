モデル・タレントのユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。「NEW TREND ONE」のコーナーでは、今、新しい生活の中で注目されているアイテム・企業・人物などにフォーカスします。今回の放送では、企業を取り巻くサイバーセキュリティに注目！ ファイアウォール分野で世界シェアNo.1を誇るフォーティネットの日本法人・フォーティネットジャパンのフィールドCISO・登坂恒夫（とさか・つねお）さんをお迎えして、複雑化する企業の供給網（サプライチェーン）をサイバー攻撃から守る対策について伺いました。近年、セキュリティ対策が手薄な関連会社や取引先を足がかりに、本命の企業への侵入を狙うケースが増えています。複雑につながり合う企業の供給網（サプライチェーン）を、私たちはどのように守るべきなのでしょうか。まず、ユージがサイバーセキュリティを取り巻く環境の変化について尋ねると、登坂さんは次のように指摘します。「現在はクラウドサービスの利用やテレワークによる社外からのアクセスが増え、あらゆる機器や企業同士もネットワークやデータで複雑につながっています。そのため、1社だけの対策では守りきれない環境になっています。企業の規模に関わらず、中小企業から大企業まで、サプライチェーン全体でセキュリティ対策を講じる方向へと変化しています」と現状を説明します。なかでも深刻なのが、いわゆる「ランサムウェア」などによる身代金要求型のサイバー攻撃だといいます。不正アクセスによって機密情報や個人情報が盗まれるだけでなく、システムを暗号化するなどして利用不能にし、その復旧と引き換えに身代金を要求してくるものです。広がり続けるネットワーク環境のなかで、フォーティネットジャパンは日本のサプライチェーン全体をどう守ろうとしているのでしょうか。登坂さんは「拡大した環境をバラバラに管理することは、現実的に非常に難しい」と語ったうえで、同社の取り組みをこう続けます。「フォーティネットは『FortiOS』という自社開発のOSを持っています。これを基盤に、ネットワークとセキュリティを連携・統合して一元管理できる仕組みを提供しています。これを大企業だけでなく、その先にある中堅・中小企業にも広げていくことで、日本のサプライチェーン全体を守っていきたいと考えています」と力を込めました。こうした一元管理の仕組みを支えているのが、フォーティネットが世界トップクラスのシェアを誇る「ファイアウォール」です。インターネットとの境界で不正な侵入を防ぐ「関所」の役割を果たすこの技術は、どのような強みがあるのでしょうか。「もともとアメリカから始まった技術ですが、現在は世界中で展開しており、日本でも大企業だけでなく中堅・中小企業へと導入を広げています。これを基盤にネットワーク全体を保護することで、取引先を含めた全体のセキュリティレベルを底上げしています」と登坂さんは説明します。これを受けてユージが、「例えばこれから企業と取引をする上で、『御社のサイバーセキュリティ対策はどうなっていますか？』という確認が、非常に重要なやり取りになってくるかもしれませんね」と投げかけると、登坂さんも「その通りです」と同意しました。インタビューを終えたユージは、「ITとは全然関係ない業種であっても、パソコンを使っている時点で、すべての人が（サイバー攻撃の）対象になり得るのだと感じました」と振り返ります。企業の規模や業種を問わず、自社だけでなく大切な取引先を守るためにも、一人ひとりがセキュリティ意識を持つ重要性を改めて実感した様子でした。登坂さんとユージの対談のノーカット版は、TOKYO FMのYouTube公式チャンネルで配信中です。＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X： @ONEMORNING_1