関根麻里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「笹川平和財団 presents The Power of Not Knowing」（毎週日曜7:00～7:30）。各分野の専門家をお招きして、今世界で起きている出来事や素朴な疑問を掘り下げていきます。知らないことをポジティブな力に変えて、そこから広がる視点、世界の見え方を共有していきます。ファシリテーターは、笹川平和財団の理事長 角南篤（すなみ・あつし）さんが担当します。

11月は3週にわたり、睡眠研究の第一人者である柳沢正史さん（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長・教授）をゲストにお迎えします。今回の放送では、睡眠の仕組みや脳の働きに加え睡眠不足が健康に及ぼす影響について詳しく伺いました。

◆睡眠中も脳は働き続けている

柳沢正史さんは、筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構で機構長・教授を務める、神経科学者です。1998年に神経伝達物質「オレキシン」を発見し、睡眠と覚醒が切り替わるメカニズムの解明に大きく貢献しました。2026年には、アメリカで最も権威ある医学賞の1つ「アルバート・ラスカー基礎医学研究賞」を受賞しています。

番組では「睡眠」をテーマに、柳沢さんからお話を伺います。まずは「なぜ人は眠るのか」という根本的な疑問から睡眠中の脳の働きまで、詳しくお話を伺いました。

そもそも、なぜ人間は眠るのでしょうか。関根からの質問に、柳沢さんは「睡眠科学の中心的な問題の1つになりますが、短く答えるなら『よくわかっていない』となります」と説明します。

眠っているあいだも、脳の代謝率は覚醒時とほとんど変わらないといいます。柳沢さんは、脳をコンピューターに例え、「オフラインの状態で一生懸命メンテナンスをしているようなイメージです」と表現します。「睡眠は時間がもったいない、無駄な時間みたいに考えがちですけど、脳は一生懸命働き続けてメンテナンスをしているので、とっても重要な時間なんです」と話します。

睡眠中の脳の働きには未解明な点も多いものの、重要な役割の1つが「記憶の整理」です。必要な情報を定着させ、不要な情報を消去するほか、日中に得た知識同士が結びついて新たなひらめきが生まれることもあります。

続いて、関根が「睡眠のとりすぎ（寝だめ）」について尋ねると、柳沢さんは「人間は基本的に眠りすぎることはできない」と回答しました。週末に12時間眠ってしまうようなケースも、過剰に眠っているのではなく、平日に溜まった睡眠不足を補っているにすぎません。「いわば睡眠の“借金”を返済している状態で、それだけ睡眠不足でしたということなんです」と解説します。

実際、実験でも睡眠が十分に満ち足りた状態になると、それ以上は眠れなくなることが分かっています。ただし、必要な睡眠時間には個人差や年齢による変化があります。

柳沢さんによると、20歳前後では平均約8時間20分の睡眠が必要である一方、70歳になると平均約6時間半まで減少します。およそ50年かけて必要睡眠時間は約2時間減少し、同じ年齢であっても個人間で1時間ほどの差があると補足しました。

◆慢性的な睡眠不足は自覚しにくい

睡眠不足とは、単に睡眠時間が短いことだけを指すのではありません。柳沢さんは「睡眠不足は専門用語です」と前置きしたうえで、「その人にとって必要十分な睡眠時間を確保できていない生活習慣のこと」と定義します。必要な睡眠時間は年齢や個人によって異なるため、「何時間以下なら睡眠不足」と一律に決めることはできません。

日本人は世界的に見ても睡眠時間が短く、特に子どもは学校や塾、部活動などで忙しく、十分な睡眠を確保できていません。柳沢さんは、慢性的な睡眠不足が続くことで、「寝不足であるという自覚症状まで失われてきちゃうんです」と警鐘を鳴らします。眠気に慣れてしまっても、脳のパフォーマンスは水面下で低下し続けるといいます。とりわけ深刻なのが、成長期の脳発達への悪影響です。記憶や学習を司る重要部位「海馬」は、十分に眠る子どものほうが容積が大きいという研究データを挙げ、「成長期の睡眠不足は、下手をすれば一生のハンデを背負わせかねない」と強い懸念を示しました。

成人の脳機能への影響も見過ごせません。一晩徹夜すると、脳のパフォーマンスは「血中アルコール濃度0.1％」と同水準まで低下します。さらに、1日6時間睡眠を10〜11日続けただけでも、脳のパフォーマンスは徹夜と同程度まで低下することが分かっています。影響は感情面にも及び、自制心や共感性が鈍ることから、柳沢さんは「アメリカでは『寝不足だと“嫌なやつ”になる』という論文もあるほどです」と紹介しました。

さらに、睡眠不足はさまざまな病気のリスクを高めます。肥満や糖尿病、高血圧に加え、中高年以降では認知症のリスクが上昇することも複数の論文で示されています。柳沢さんは「免疫機能も低下するため、感染症にかかりやすくなりますし、長い目で見ると、糖尿病や肥満、心血管疾患や癌など、さまざまな健康リスクの上昇にもつながります」と注意を促します。

病気によって睡眠の質が落ち、さらに健康を害するという悪循環にも触れ、柳沢さんは「慢性の睡眠不足には、何一つ良いことがありません」と力を込めました。

＜番組概要＞

番組名：笹川平和財団 presents The Power of Not Knowing

放送日時：毎週日曜 7:00～7:30

パーソナリティ：関根麻里

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/power/