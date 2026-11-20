宮崎駿監督のアニメーション映画を舞台化した『となりのトトロ(My Neighbour Totoro)』が、イギリス・ロンドンでの累計動員数100万人を突破した。19日に達成したもので、ロンドンにおける日本発作品の舞台公演として初の快挙となる。

『となりのトトロ(My Neighbour Totoro)』

2023年には英国演劇界最高峰のオリビエ賞で6冠

舞台『となりのトトロ』は、映画の音楽を手がけた作曲家・久石譲氏の発案で実現し、日本テレビとイギリスの名門劇団ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)が共同製作。2022年10月から2023年2月にかけて、ロンドンのバービカン・シアターで初演された。

宮崎監督による原作映画の世界観を尊重した演出や、久石氏の音楽が観客の支持を集め、2023年には英国演劇界で権威あるローレンス・オリビエ賞で最優秀エンターテインメント／コメディ作品賞など、同年の最多6部門を受賞。観客の投票によって決まる「WhatsOnStage Awards」でも、最優秀演出賞など5部門を受賞した。

この反響を受け、2023年11月から2024年3月にかけてバービカン・シアターで再演。さらに2025年3月からは、ロンドンのウェストエンドにあるジリアン・リン・シアターでロングラン公演がスタートした。

『キャッツ』を生んだ劇場でネコバスが駆け回る

ジリアン・リン・シアターは、『オペラ座の怪人』などで知られる作曲家アンドリュー・ロイド・ウェバーが所有する劇場。ロイド・ウェバーが舞台『となりのトトロ』を鑑賞して高く評価したことから、劇場の貸し出しが決まったという。

同劇場は、ミュージカル『キャッツ』を生んだ場所としても知られ、ウェストエンドでは珍しい横長の構造が特徴。作品に登場するネコバスも、その広々とした空間を生かして劇場内を駆け回っている。

2022年の初演以来、世界各国から観客が訪れ、今回、ロンドン公演の累計動員数が100万人に到達。日本発作品の舞台公演として、ロンドンで初めての記録を打ち立てた。

公演は2027年1月まで続く予定で、英国で高い支持を集めてきた日本発の舞台作品として、今後の展開にも注目が集まる。

【編集部MEMO】

舞台『となりのトトロ』

宮崎駿監督による1988年公開のスタジオジブリ作品を原作とした舞台作品。映画の音楽を担当した久石譲氏の発案により、日本テレビと英国ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー(RSC)が共同製作。2022年10月にロンドンのバービカン・シアターで初演され、2023年のローレンス・オリビエ賞で6部門を受賞。2025年3月からジリアン・リン・シアターでロングラン公演を行っている。

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