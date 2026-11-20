株式会社ジャパンエフエムネットワークが制作するポッドキャスト番組「エルフのとりま集合ラジオ！」（毎週水曜日配信）。1996年生まれの女性お笑いコンビ、エルフの荒川とはるが同世代と話したい恋・仕事・友情・子育て・日常のあれこれについて、リスナーやゲストとともに語っていくトークプログラムです。

11月18日（水）の配信では、憧れのカズレーザーさんと共演した思い出や、内村光良さんが手がける「内村文化祭」への出演を振り返りました。

◆憧れの先輩・カズレーザーと共演！

荒川が念願の共演を果たしたのは、ずっと憧れていたメイプル超合金のカズレーザーさんでした。「知的でロックなところがかっこいい。自分が『もう駄目だ』と思ったときにカズレーザーさんを見ると、『すげえ！』と思って、自分も頑張ろうと思えるんです」と、その魅力を語ります。

荒川が「お仕事というよりも『推し旅』だった」と興奮する高知県でのロケでは、一緒にこたつに入りながら川を下る「こたつSUP」を体験。しかし、移動は別々だったため、なかなか一緒に過ごせる時間がなかったそうです。

トータル6時間ほどのロケの中で、SUPの移動だけで片道1時間。やっと緊張がほぐれてきたかな、と思ったタイミングでスタッフさんから「はい、カズレーザーさんはこちら」「エルフさんはこちら」と完全に分けられてしまったといいます。

コンビ2人きりの車内で「会わせてくれやー！」「なんでコンビで移動やねん！」と叫んだのも、今となってはいい思い出。はるも「やっと緊張が解けてきたところで移動になるから、また緊張してしまって」と振り返りました。まるで遠距離恋愛のような「推しとの距離感」だったようです。

◆内村光良のストイックな姿勢に感動

高知での「推し旅」の翌日に出演した「内村文化祭'26 旅姿」でも、忘れられない出来事がありました。公演後の打ち上げで酔っ払った荒川は、記憶をなくしたまま高知で覚えた「よさこい」を踊っていたといいます。

さらに同日、はるも記憶をなくしていたことが判明。「内村さんにも謝ったら、『はる、今までで一番楽しそうだったよ』と言ってくださって」と明かします。2人そろっての泥酔に、はるは「あんな大先輩の前で、コンビそろって記憶をなくすなって話よな」と笑いを交えながら反省する場面も。

普段は漫才ライブが中心のエルフにとって、出演者全員で約2時間の舞台を作り上げる経験は新鮮だったといいます。荒川は「内村さんが本当にストイックに向き合ってくださったからこそ、みんなで作り上げることができました」と感謝。セリフ1つひとつをお客さんに届け、その反応をダイレクトに感じることにも大きな刺激を受けたと話します。

一方、はるはザ・マミィの酒井貴士さんが口にした「内村さんが僕を諦めないから、僕も自分を諦めない」という言葉が忘れられないと話します。「そう思わせてくれるのってすごいよな。あの言葉は一生忘れへん」と、内村さんの指導や共演者たちの奮闘に刺激を受けていることを明かしました。

◆「付きおうたわ」がまさかのパスワードに

番組後半では、ショッピングサイト「Qoo10（キューテン）」とのコラボ企画が紹介され、2人らしい軽快な掛け合いで盛り上がりを見せました。おすすめアイテムとしてコスメやスキンケア用品、歯磨き粉など幅広いジャンルの商品が登場。荒川は乾燥肌向けのパウダーに興味を示したり、歯磨き粉に「私も欲しいわ！」と反応したりと、リアルな買い物目線でチェック。また、男性向けのフェイスクリームにも「これ1つで使えるオールインワンだ」と関心を寄せると、紅しょうが・熊元プロレスのネタをなぞり「男子～！ 今までお待たせやで～！」とハイテンションで呼びかけました。

なかでもスタジオが沸いたのは、リスナー向けの合言葉（パスワード）が発表された瞬間。荒川がローマ字で「tukioutawa」と読み上げると、はるは「『付きおうたわ』じゃないのよ（笑）！ パスワードにまでなってるやん！」と即座にツッコミ。昨年、はるに9年ぶりの彼氏ができたことを報告した際の名言が、まさかの形で採用されることとなりました。

さらに荒川が「『付きおう』の『おう』は、oとuです」と真面目にスペルを解説すると、はるは「説明されると余計に恥ずかしいんですけど（笑）」と照れ笑い。番組ならではのエピソードを絡めた仕掛けに、2人らしい掛け合いを見せました。

今回の「メガ割」は11月20日（金）から12月2日（水）まで開催。期間中はブラックフライデーなどの企画も予定されています。キャンペーンの詳細やクーポンの取得方法は、番組のSNSやポッドキャスト、YouTubeの概要欄に掲載されている特設ページから確認できます。

＜番組概要＞

番組名：エルフのとりま集合ラジオ！

パーソナリティ：エルフ

配信日：毎週水曜配信

番組サイト：https://jfn-pods.com/program/300009375

番組X：@elf_shugoradio

番組Instagram：@elf.shugoradio

公式LINE：https://lin.ee/UoiU3hz

公式YouTube：https://youtube.com/@elf.shugoradio?si=A2tR6HZNxNk3-ibC