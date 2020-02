「ゾイド」シリーズより、ティラノサウルス型ゾイド「ジェノザウラー」がHMMシリーズにて発売される。2020年3月発売予定で、価格は8,200円(税抜)。

2020年3月発売予定「EZ-026 ジェノザウラー リパッケージVer.」8,200円(税抜)

「ジェノザウラー」は、「虐殺竜」の異名を持つガイロス帝国のティラノサウルス型ゾイド。本商品は、過去のキットのリパッケージ版で、より自然な「集束荷電粒子砲」発射ポーズがとれるようになり再ラインナップされる。

また、各部が改修され可動粋が拡がった仕様のまま、過去のキットのカラーリングを復刻。ボーナスパーツとして、クリアーパーツはクリアーレッドに加え無色クリアー成型のものが追加されている。

さらに、ギミックとして、尾部の各冷却ユニットが開閉可能、胴体に内蔵されたゾイドコア部分の着脱とコックピットのハッチが開閉可能、一般パイロットのフィギュアが付属し搭乗させることができるようになっている。

