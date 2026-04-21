傘やポーチなどに“めじるし”として付けるカプセルトイが流行っていますが、7月に、もっちり可愛い“わんこ”のめじるしマスコットが登場します。
＼最新情報/
7月発売予定商品⑭
.
【星空わんこ めじるしマスコット】
.
もっちもちほっぺがたまらない🐶
ゆるい瞳に癒される表情🌙
クリアの星と月がきらめくデザイン⭐
(@brightlinkdayoより引用)
こちらが、7月にブライトリンクから登場する「星空わんこ めじるしマスコット」です。真っ白でもっちもちで、可愛らしいですね。もっちりし過ぎて、わんこには見えないふっくらボディと、ぷにぷに頬っぺがたまりません!
ラインアップは、星空にちなんだ「むーんらいと」「すたあ」「すたーりー」「ふるむーん」「みにむーん」「ついんくる」「るな」「しゃいん」の全7種。
SNSでは、「えっっっっっこれはかわいいすぎる」「かわいい!!!タイプの顔!!!」「しろくまかわいい!…いぬ?」「ぷわぷわの好みすぎる〜」といった反応が。また、1回200円という価格に、「200円ってめっちゃ安くないか?!?!」「いいんですかこんな、こんな可愛い子たち200円でいいんですか?!」という声も寄せられています。
この時代に200円で回せるなんて、嬉しいですね。たくさんゲットして、身の回りのもの全部に付けてみては?
＼最新情報／— ブライトリンク (@brightlinkdayo) April 15, 2026
7月発売予定商品⑭
【星空わんこ めじるしマスコット】
もっちもちほっぺがたまらない🐶
ゆるい瞳に癒される表情🌙
クリアの星と月がきらめくデザイン⭐#カプセルトイ #ガチャガチャ#犬 #めじるし #ブライトリンク pic.twitter.com/yNDZMTlmuf