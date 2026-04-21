傘やポーチなどに“めじるし”として付けるカプセルトイが流行っていますが、7月に、もっちり可愛い“わんこ”のめじるしマスコットが登場します。

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7月発売予定商品⑭



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【星空わんこ めじるしマスコット】

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もっちもちほっぺがたまらない🐶

ゆるい瞳に癒される表情🌙

クリアの星と月がきらめくデザイン⭐

(@brightlinkdayoより引用)

こちらが、7月にブライトリンクから登場する「星空わんこ めじるしマスコット」です。真っ白でもっちもちで、可愛らしいですね。もっちりし過ぎて、わんこには見えないふっくらボディと、ぷにぷに頬っぺがたまりません!

ラインアップは、星空にちなんだ「むーんらいと」「すたあ」「すたーりー」「ふるむーん」「みにむーん」「ついんくる」「るな」「しゃいん」の全7種。

SNSでは、「えっっっっっこれはかわいいすぎる」「かわいい!!!タイプの顔!!!」「しろくまかわいい!…いぬ?」「ぷわぷわの好みすぎる〜」といった反応が。また、1回200円という価格に、「200円ってめっちゃ安くないか?!?!」「いいんですかこんな、こんな可愛い子たち200円でいいんですか?!」という声も寄せられています。

この時代に200円で回せるなんて、嬉しいですね。たくさんゲットして、身の回りのもの全部に付けてみては?