バンダイは、『仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』より「PREMIUM DX ギーツバスターX」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。

2026年10月発送予定「PREMIUM DX ギーツバスターX」(17,600円)

『仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐』にて、仮面ライダーⅩギーツが使用する武器「ギーツバスターⅩ」が、大人向け大型武器玩具として登場。

本商品は、発売済みの「PREMIUM DX ギーツバスターQB9」を踏襲し、全長88cm、総重量約1.1kgの大ボリュームで商品化。劇中さながらの巨大感とそれに伴う重量が、「仮面ライダーⅩギーツ」のなりきり遊びの解像度を格段に引き上げる。

ギーツバスターQB9と対照的な黒の本体カラーを成形色で表現しつつ、メタリックブルー、シルバー部分は塗装により高級感あふれる発色を実現し、刀身や基部の細かなラインデザインも表現している。また刀身裏面もギーツバスターQB9の白一色のデザインとは異なる、ギーツバスターⅩ固有の色分けやラインのデザインを反映し、塗装や印刷を大幅に追加している。

また、変形を介さず剣撃・銃撃両方を繰り出す劇中演出を再現できるよう、剣状態のまま「剣撃モード」「銃撃モード」の切り替えが可能。それぞれのモードで攻撃音が切り替わり、投擲音や連射銃撃音など特殊な攻撃音声も発動可能となっている。必殺技は劇中で発動した剣撃必殺技2種、銃撃必殺技1種を収録し、劇中の特定のシーンをイメージしたなりきり遊びができる。

加えて、最終決戦での演出をイメージした「巨大化状態」音声も搭載。巨大化状態でも剣撃モード、銃撃モードの切り替えが可能で、それぞれの音声は通常状態とは異なる専用のものに切り替わる。

※本商品は別売りのレイズバックルホルダーへセットすることはできない。

※本商品にレイズバックルシリーズはセットできない。







(C)石森プロ･テレビ朝日･ADK EM･東映