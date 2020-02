「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」会見の様子

舞台「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」が2020年2月20日、東京・TOKYO DOME CITY HALLにて開幕し、公演に先駆けて同日に会見と公開ゲネプロが行われた。

会見には、セプテントリオンの橋本祥平(一条シン役)、横井翔二郎(太刀花ユキノジョウ役)、長江崚行(香賀美タイガ役)、 村上喜紀(十王院カケル役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、星元裕月(西園寺レオ役)、廣野凌大(涼野ユウ役)と本作より初出演となる横田龍儀(如月ルヰ役)、脚本・青葉譲が登壇した。

舞台「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」は、2017年11月に上演された「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」より、2年ぶりの『キンプリ』舞台化となる。脚本・青葉譲がアニメで描きれなかったオリジナルストーリーである、「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」から「KING OF PRISM -Shiny SevenStars-」の間に開催されたストリートデュオ大会「KIDUNA climax」、そして「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」にて開催された大会「PRISM.1」の2つの大会を中心に描かれる。前作と同じく、演出は宇治川まさなりが担当。

会見が始まると、橋本は「今日という日を心待ちにしておりました。2年の間にたくさんの作品を経験して、成長したと思う反面、あの頃のフレッシュ感を失いかけていたかもしれないと、自分を見つめ直すことができました」と振り返り、「今回の舞台キンプリはなんといってもライブパートが盛りだくさんです! みなさんと一緒に精一杯楽しみたいです!」とコメント。

本作より新しく舞台に加わった横田は「みんな、新しく入った僕のことをすぐに受け入れてくれて……受け入れてくれた?」と周りに確かめると、長江が「まあこれから次第かな……」と冗談交じりに言い、笑いが起こるカンパニーの仲の良さを見せた。

五十嵐は「(記者に向けて)みなさん朝早くからすみません、ご飯食べましたか?」と自身の役・鷹梁ミナトを意識しながら気遣い、「見どころはもう、はんぱないですよ! リアルにプリズムショーを体感できるのが舞台の魅力。舞台ならではのお客様と繋がる感覚、ライブ感。この記事を読んでからでもまだ間に合います!煌めきを補充しにきてくださいね!」と笑顔で語った。

青葉譲は「青葉譲役の菱田正和です」と笑いをとり、「通し稽古をみたのですが、僕が負けるくらいみなさんが面白くて、素晴らしかったです。見どころは、全部です」と自信たっぷりに笑った。

本作の見どころのひとつでもあるお風呂シーンについて尋ねられると、橋本は「前作で橋本祥平の役者魂を見せてほぼ真っ裸になったのですが、それをみた他のキャストたちは火がついてしまったようで……正直稽古場では、ハプニングだらけでした!」稽古中の裏話も披露した。

その後、セプテントリオンが歌う「ナナイロノチカイ」という楽曲にちなみ、会場には誓いのメッセージが入ったくす玉が準備された。キャスト陣が「5・4・3・2・1」とカウントダウンし、主演の橋本と脚本の青葉がくす玉を割ると、中から「僕たちは誓う! 観に来てくれた人を絶対笑顔にすることを!!」との誓いのことばが現れ、一同は誓いの言葉を声に出して誓った。

最後に、青葉はキャストへ向けて「ケガしないように体に気を付けて、少しでも多くの煌めきを届けられるように」とエールを送り、これから来場するファンに向けて、「お客様が来て、声を出してくれることで完成する作品なので、是非大きな声でキャストのみんなを“応援”してほしいです」とメッセージを送った。

そして橋本は「僕らが昨日まで作ってきたものは70%だと思っています。お客様に入っていただいて初めて、100%になる作品です。今回は特にお客様の声が重要なシーンもありますので、みなさんと一緒にステージを作っていけたらと思っています。よろしくお願いいたします!」と力を込め、会見を締めくくった。

本作は前作同様、会見でもあったように「応援上演」のスタイルをとっており、舞台横のランプが点灯している「芝居パート」「プリズムショー(※ライブパート)」ではペンライトや歓声や声援による応援が可能となっている。本作は前作にも増して、観客の“応援”が求められるストーリーになっており、アニメシリーズで登場した「プリズムアフレコ」が盛り込まれているほか、プリズムショーの最中に観客が一緒に盛り上がれる仕様となっている