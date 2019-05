アニメ『KING OF PRISM』シリーズの劇場編集版『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- IV ルイ×シン×Unknown』の舞台あいさつが5月5日、新宿バルト9にて開催された。登壇者は一条シン役の寺島惇太、香賀美タイガ役の畠中祐、十王院カケル役の八代拓、鷹梁ミナト役の五嵐雅、大和アレクサンダー役の武内駿輔。

本作は4月クールより放送中のTVアニメ『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』を特別に編集した劇場公開版だ。TVアニメ作品ながら、本作の醍醐味である「応援上映」も楽しめるシリーズとなっている。

本シリーズ最終章を迎えた『キンプリ』。主役のシンを務めた寺島は、第1章の公開を振り返り、「いよいよお祭りがはじまると思っていたのですが、ここまであっという間でした」としみじみ語る。続けて「最終章を見せることができてほっとしています。みなさんの感想を見るのが楽しみです」と笑顔を見せた。

また、第4章はこれまでのキャラクターのお当番回とは打って変わった内容となっている。それにはキャスト陣も驚いたようで、畠中は「4章の台本をもらったとき、情報量が多すぎてほんとうに混乱した」と困惑したことを明かした。

八代は「ありがとうということばや感謝の気持ち、きらめきや愛に満ちた作品になっています」と語ると、五十嵐が「劇場からありがとうの掛け算がはじまると思います」とコメントを残した。武内は「スタッフやキャスト、応援してくれるみなさんの想いが合致したからこそのクオリティだとおもいます。まだアレクも準備期間中のようなところがあったので、引き続き注目してください」と語った。

また、ここからは第4章の内容に踏み込んだネタバレトークに。まず寺島は「『KING OF PRISM by PrettyRhythm』のころから、僕と蒼井翔太さんだけはキャラクターやストーリーについて伝えられていました。いずれはそういった場面を演じるときがくると覚悟をしていたんですけど、あの"神的"な人たちのことは知らされていなかったんです。台本をめくったら冒頭に"神1""神2"って書かれていて、『はて……』って」と笑いを誘った。

続けて話題は2020年2月に開催されるライブの話になると、畠中が「めちゃめちゃ気合が入っています。ただ、衣装が……」と浮かない顔を見せた。自身が演じるタイガの衣装がふんどしであるため、どうしようと悩んでいるとのこと。そこで八代が、自身が演じるカケルもファーを羽織っているという話をすると、畠中はファーとふんどしは違うと盛大にツッコミを入れた。

ここで、五十嵐が自身演じるミナトについて語る。「ミナトの曲にもありましたが、"風"が僕の中で大事なキーワードなんです」と一歩前へ出て、熱弁する。「その風がエンゲージにつながるんですけど、それはメンバーの絆が消えたときに壊れてしまう。脆さも含んでいます。なので、これからも手をつないでいる必要がある」と本編になぞらえて説明。だが、風の説明を擬音でまくしたてていたため、八代が「あなたが話しているとき、一斉にキーボードを打つ手が止まっていましたよ」と取材陣について触れ、笑いがあふれた。

最後に、寺島が「『キンプリ』は1作めから菱田(正和)監督が多くを語らない構成になっているんです。今回が最終章なので、みなさんが知りたいことを描いてくれると思ったら……いっぱい謎をバラまいていって……おい菱田! 続きが観たいよ!」と仲がよいからこそ送れるメッセージを残した。そして、「これだけ魅了していったんだから、最後まで責任とってもらわないといけないです。引き続き応援していただいて、その先を見ていただければと思います」と締めくくった。