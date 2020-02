2019年夏に、東京・秋葉原で開催された「ソードアート・オンライン」シリーズの体験型大展示イベント『ソードアート・オンライン -エクスクロニクル-』。そのイベントのメイン展示でもある“巨大4面スクリーン”での特別映像上映でも使用されたReoNaの歌う「ソードアート・オンライン」原作小説刊行10周年テーマソング「Till the End (ティルジエンド)」が、2月9日(日)24時よりフル配信されることが決定した。

大好評につき、京都にその場を移して「ソードアート・オンライン -エクスクロニクル- in KYOTO」として、会場規模を拡げて今年1月31日~2月3日まで開催された本イベントだが、「Till the End」は、イベント内で販売されたオフィシャルグッズのイベントパンフレット同梱CDとしてのみ入手可能であった楽曲。イベント終了に伴い、「この『Till the End』をもっと沢山の『ソードアート・オンライン』ファンの皆様に聴いて欲しい」という協議の結果、このたびのフル配信が決定し、すでにプリオーダーも可能となっている。

なお、「Till the End」が収録されたCD同梱のパンフレットも、「ソードアート・オンライン -エクスクロニクル-」のオフィシャルグッズ通販にて購入可能なので、あわせてチェックしておきたい。

今月2月末から、全国のZeppを含むコンサートツアー『ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2020”A Thousand Miles”』の開催も決定しているReoNa。各詳細は公式サイトにて。