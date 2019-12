NHKは27日、大みそかに放送される『第70回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:15~23:45)の曲順や追加ゲストなどを発表した。

今年のトップバッターは紅組が務め、Foorinの「パプリカ-紅白スペシャルパージョン-」で幕開け。続く白組のトップは郷ひろみの「2億4千万の瞳-エキゾチック“GO! GO!”ジャパン-」に決定した。そして、紅組のトリはMISIAの「アイノカタチメドレー」に。大トリは2年連続で嵐が務め、「嵐×紅白スペシャルメドレー」で締めくくる。

ゲストや見どころも発表され、天童よしみの「大阪恋時雨」では、今年ブレイクしたMattがピアノ奏者として紅白に初登場し、華麗なピアノを披露。また、今年も武田真治が出演し、五木ひろしの「VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていいね!~」でサックスを演奏し、美マッチョボディーも披露する。

三山ひろしのシーンで行われる、けん玉のギネス世界記録挑戦に、前回発表されたDJ KOO、NON STYLEの石田明に続き、今回紅白初出場のGENERATIONS・数原龍友、さらにマキシマム ザ ホルモンの上ちゃんが参加することも決定。さらに、今年の『M-1グランプリ』で優勝を果たしたお笑いコンビ・ミルクボーイも急きょ参戦することとなった。

紅白初出場のKis-My-Ft2は、丘みどりの「紙の鶴」のシーンに登場し、日本舞踊に挑戦。白組でありながら、華麗な舞で紅組シーンに花を添える。King & Princeも紅組の応援に参加し、和太鼓パフォーマンスを披露。坂本冬美の「祝い酒 ~祝!令和バージョン~」をパワフルに盛り上げる。

関ジャニ∞の「関ジャニ∞前向きにきばってこーぜ! OSAKAメドレー」のシーンでは、なにわ男子が応援に駆け付け、2025年の「大阪・関西万博」に向けて大阪・関西を熱く盛り上げるべく、関西の先輩・後輩という強い絆で結ばれた2組がステージ狭しと暴れ回る。さらに、2025年国際博覧会誘致キャラクター特使をつとめたポケットモンスターからピカチュウも登場し、関ジャニ∞、なにわ男子、そしてピカチュウというコラボレーションが実現する。

『第70回NHK紅白歌合戦』出場歌手・曲順

※カッコ内は出場回数

■前半

[紅]Foorin(初)「パプリカ-紅白スペシャルパージョン-」

[白]郷ひろみ(32)「2億4千万の瞳-エキゾチック“GO! GO!”ジャパン-」

[紅]aiko(14)「花火」

[白]GENERATIONS (初)「EXPerience Greatness」

[紅]日向坂46(初)「キュン」

[白]純烈(2)「純烈のハッピーバースデー」

[企画]ジャニーズJr.「Let's Go to 2020 Tokyo」

[白]Hey! Say! JUMP (3)「上を向いて歩こう~令和スペシャルバージョン~」

[紅]島津亜矢(6)「糸」

[「夢を歌おう」特別企画]Disney Cinema Medley 2019

中元みずき「イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに」

ダイアモンド☆ユカイ「君はともだち」

中村倫也&木下晴香「ホール・ニュー・ワールド」

[企画]おしりたんてい「ププッとフムッとかいけつダンス」

[白]Kis-My-Ft2 (初)「Everybody Go」

[紅]天童よしみ(24)「大阪恋時雨」

[紅]AKB48 (12)「恋するフォーチュンクッキー~紅白世界選抜SP~」

[白]山内恵介(5)「唇スカーレット」

[白]三浦大知(3)「Blizzard」

[紅]LiSA(初)「紅蓮華」

[紅]坂本冬美(31)「祝い酒~祝!令和バージョン~」

[白]King Gnu (初)「白日」

[紅]丘みどり(3)「紙の鶴」

[白]福山雅治(12)「デビュー30周年直前SPメドレー」

[紅]TWICE (3)「Let's Dance Medley 2019」

[白]五木ひろし(49)「VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていいね!~」

■後半

[紅]Little Glee Monster(3)「ECHO」

[白]DA PUMP(7)「DA PUMP ~ONE TEAMメドレー~」

[白]Official髭男dism(初)「Pretender」

[紅]欅坂46(4)「不協和音」

[紅]水森かおり(17)「高遠さくら路~イリュージョンスペシャル~」

[白]King & Prince(2)「King & Prince ~紅白スペシャルメドレー~」

[白]三山ひろし(5)「望郷山河~第3回けん玉世界記録への道~」

[「夢を歌おう」特別企画]YOSHIKI feat. KISS <YOSHIKISS>「Rock And Roll All Nite-YOSHIKISS version.-」

[紅]椎名林檎(7)「人生は夢だらけ~お願いガッテン篇~」

[企画]AI美空ひばり「あれから」

[白]関ジャニ∞(8)「関ジャニ∞前向きにきばってこーぜ! OSAKAメドレー」

[紅]乃木坂46(5)「シンクロニシティ」

[白]星野源 (5)「Same Thing」

[紅]Perfume(12)「FUSION -紅白 Ver.-」

[「夢を歌おう」特別企画]ビートたけし「浅草キッド」

[紅]石川さゆり(42)「津軽海峡・冬景色」

[白]RADWIMPS (2)「天気の子紅白スペシャル」

[紅]Superfly (4)「フレア」

[白]菅田将暉(初)「まちがいさがし」

[「未来へつなぐ命のメッセージ」特別企画]竹内まりや「いのちの歌」

[紅]いきものがかり(11)「風が吹いている」

[白]ゆず(10)「紅白SPメドレー2019-2020」

[企画]NHK2020ソング 嵐「カイト」

[「夢を歌おう」特別企画]松任谷由実「ノーサイド」

[白]氷川きよし(20)「紅白限界突破スペシャルメドレー」

[紅]松田聖子(23)「Seiko Best Single Medley」

[紅]MISIA(4)「アイノカタチメドレー」

[白]嵐(11)「嵐×紅白スペシャルメドレー」