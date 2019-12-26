27日に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019』(12:00～23:10)のタイムテーブルが発表された。
毎年恒例の『ミュージックステーション スーパーライブ』が、今年は『ウルトラ SUPER LIVE』と題し、秋に開催していた「ウルトラFES」と合体。11時間を超える生放送となり、会場も、東京・六本木のテレビ朝日本社と千葉・幕張メッセの2会場で行われる。
『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019』タイムテーブル ※時間帯内は五十音順
■12時～
AI
A.B.C-Z
荻野目洋子
木村カエラ
倉木麻衣
CHEMISTRY
倖田來未
SixTONES vs Snow Man
DEAN FUJIOKA
東京スカパラダイスオーケストラ
秦 基博
BLUE ENCOUNT
ミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士
Little Glee Monster
和楽器バンド
Mステリサーチ「合唱で歌われたJ-POPランキング」
VTR企画「デビュー映像大公開!周年アーティスト大特集」
■14時～
石丸幹二
m-flo
KREVA
ゴールデンボンバー
THE RAMPAGE
ジェジュン
ジャニーズWEST
スキマスイッチ
Sexy Zone
BARBEE BOYS
一青窈
三浦祐太朗
milet
森山直太朗
Mステリサーチ「カラオケランキング」
Mステリサーチ「ディズニー・アニメーション映画名シーン＆名曲ランキング」
■16時～
嵐20周年企画VTR「先輩・後輩プレミアムトーク集」
きゃりーぱみゅぱみゅ
欅坂46
スキマスイッチ
秦 基博
平井 大
MAN WITH A MISSION
WANIMA
「関ジャム 完全燃SHOW」コラボ企画 タモリ×関ジャニ∞生トーク
VTR企画「ドラえもん好きアーティスト座談会」
■18時～
嵐20周年企画VTR「もう一度観たいベストパフォーマンス」
E-girls
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
ゴスペラーズ
GENERATIONS
SEKAI NO OWARI
DA PUMP
Perfume
日向坂46
Hey! Say! JUMP
BABYMETAL
宮本浩次
LiSA
Little Glee Monster
■19時～
嵐20周年企画VTR「もう一度観たいベストパフォーマンス」
aiko
KAT-TUN
KinKi Kids
三代目 J SOUL BROTHERS
Superfly
NEWS
乃木坂46
HIKAKIN & SEIKIN
V6
Foorin
山下智久
■20時～
AI
いきものがかり
AKB48
EXILE
関ジャニ∞
神田沙也加
木村カエラ
コブクロ
ジェジュン
ダイアモンド ユカイ
武内駿輔
中元みずき
May J.
山寺宏一×KANA-BOON!ALL STAR
ゆず
LUNA SEA
■21時～
嵐
Official髭男dism
King & Prince
King Gnu
ゴールデンボンバー
菅田将暉
Toshl
平手友梨奈(欅坂46)
三浦大知
■22時～
嵐20周年企画「あなたがトリに聴きたい、嵐のベストソングは?“嵐 国民投票”」
嵐
EXILE
小沢健二
THE YELLOW MONKEY
椎名林檎
Perfume
平井堅
MISIA