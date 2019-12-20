27日に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019』(12:00～23:10)のアーティストの歌唱楽曲が20日、発表された。
毎年恒例の『ミュージックステーション スーパーライブ』が、今年は『ウルトラ SUPER LIVE』と題し、秋に開催していた「ウルトラFES」と合体。11時間を超える生放送となり、会場も、東京・六本木のテレビ朝日本社と千葉・幕張メッセの2会場で行われる。
テーマは “アニバーサリー”。テレビ朝日開局60周年にちなみ、周年アーティストが特別演出で登場するほか、豪華アーティストが大迫力のステージングを披露する。
【予定歌唱楽曲】 ※出演予定アーティスト(50音順)
AI「ハピネス」「Baby You Can Cry」
aiko「キラキラ」「二人」
嵐「Turning Up」「Monster」 ほか
E-girls「ごめんなさいのKissing You」「シンデレラフィット」「Follo
いきものがかり「WE DO」
石丸幹二 ※後日発表
EXILE「愛のために ～for love, for a child～」「Lovers Again」
AKB48「会いたかった」「フライングゲット」
A.B.C-Z「Black Sugar」
m-flo「come again」
荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」
小沢健二「彗星」「ラブリー」
Official髭男dism「宿命」「Pretender」
KAT-TUN「Keep the faith」「GO AHEAD」
関ジャニ∞「友よ」
Kis-My-Ft2「HANDS UP」
木村カエラ「Continue」「Butterfly」
きゃりーぱみゅぱみゅ「音ノ国」「にんじゃりばんばん
KinKi Kids 「光の気配」
King & Prince「koi-wazurai」
King Gnu「白日」
倉木麻衣「薔薇色の人生」「Love, Day After Tomorrow
KREVA「音色 ～2019 Ver.～」
CHEMISTRY「君をさがしてた～The Wedding Song～」
欅坂46「黒い羊」
倖田來未「キューティーハニー」「Butterfly」
ゴールデンボンバー「女々しくて」「令和」
ゴスペラーズ「星屑の街」
コブクロ「大阪SOUL」
THE YELLOW MONKEY「JAM」
THE RAMPAGE「SWAG & PRIDE」
三代目 J SOUL BROTHERS「Yes we are」「Rat-tat-tat」
椎名林檎 「自由へ道連れ」「NIPPON」
ジェジュン「Sweetest Love」「未来予想図Ⅱ」
GENERATIONS「One in a Million -奇跡の夜に-」
ジャニーズWEST「ええじゃないか」「Big Shot!!」
スキマスイッチ「ボクノート」「Revival」
菅田将暉「まちがいさがし」
SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain」「D.D.」
Superfly「フレア」
SEKAI NO OWARI「YOKOHAMA blues」
Sexy Zone「Honey Honey」
DA PUMP「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」
DEAN FUJIOKA「Shelly」
東京スカパラダイスオーケストラ「銀河と迷路」「Paradise Has No Border」
Toshl ※視聴者3択生投票による名曲カバー「糸」「残酷な天使のテーゼ」「雪の華」
NEWS「トップガン」
乃木坂46「ありがちな恋愛」「Sing Out!」
秦基博「ひまわりの約束」「Raspberry Lover」
BARBEE BOYS「無敵のヴァレリー」「目を閉じておいでよ
Perfume「再生」「ねぇ」
HIKAKIN&SEIKIN「夢」
一青窈「ハナミズキ」「もらい泣き」
日向坂46「キュン」
平井堅「#302」
平井大「THE GIFT」
平手友梨奈（欅坂46)「角を曲がる」
V6「ある日願いが叶ったんだ」
Foorin 「パプリカ」
BLUE ENCOUNT「バッドパラドックス」
Hey! Say! JUMP「ファンファーレ!」
BABYMETAL「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」
MAN WITH A MISSION「Remember Me」
MISIA ※後日発表
三浦大知 スペシャルパフォーマンス
三浦祐太朗「ありがとうあなた」
宮本浩次「冬の花」
ミュージカル「刀剣乱舞」 刀剣男士「刀剣乱舞」
milet「inside you」
森山直太朗「さくら(二〇一九)」
山下智久「CHANGE」
ゆず 「SEIMEI」
LiSA 「紅蓮華」
Little Glee Monster「ECHO」「世界はあなたに笑いかけている」
LUNA SEA「I for You」
和楽器バンド × ミュージカル「刀剣乱舞」 刀剣男士「千本桜」
WANIMA「THANX」「りんどう」
ディズニーメドレー ※後日発表