27日に放送されるテレビ朝日系音楽特番『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019』(12:00～23:10)のアーティストの歌唱楽曲が20日、発表された。

『ミュージックステーション ウルトラ SUPER LIVE 2019』 -テレビ朝日提供

毎年恒例の『ミュージックステーション スーパーライブ』が、今年は『ウルトラ SUPER LIVE』と題し、秋に開催していた「ウルトラFES」と合体。11時間を超える生放送となり、会場も、東京・六本木のテレビ朝日本社と千葉・幕張メッセの2会場で行われる。

テーマは “アニバーサリー”。テレビ朝日開局60周年にちなみ、周年アーティストが特別演出で登場するほか、豪華アーティストが大迫力のステージングを披露する。

【予定歌唱楽曲】 ※出演予定アーティスト(50音順)

AI「ハピネス」「Baby You Can Cry」

aiko「キラキラ」「二人」

嵐「Turning Up」「Monster」 ほか

E-girls「ごめんなさいのKissing You」「シンデレラフィット」「Follo

いきものがかり「WE DO」

石丸幹二 ※後日発表

EXILE「愛のために ～for love, for a child～」「Lovers Again」

AKB48「会いたかった」「フライングゲット」

A.B.C-Z「Black Sugar」

m-flo「come again」

荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」

小沢健二「彗星」「ラブリー」

Official髭男dism「宿命」「Pretender」

KAT-TUN「Keep the faith」「GO AHEAD」

関ジャニ∞「友よ」

Kis-My-Ft2「HANDS UP」

木村カエラ「Continue」「Butterfly」

きゃりーぱみゅぱみゅ「音ノ国」「にんじゃりばんばん

KinKi Kids 「光の気配」

King & Prince「koi-wazurai」

King Gnu「白日」

倉木麻衣「薔薇色の人生」「Love, Day After Tomorrow

KREVA「音色 ～2019 Ver.～」

CHEMISTRY「君をさがしてた～The Wedding Song～」

欅坂46「黒い羊」

倖田來未「キューティーハニー」「Butterfly」

ゴールデンボンバー「女々しくて」「令和」

ゴスペラーズ「星屑の街」

コブクロ「大阪SOUL」

THE YELLOW MONKEY「JAM」

THE RAMPAGE「SWAG & PRIDE」

三代目 J SOUL BROTHERS「Yes we are」「Rat-tat-tat」

椎名林檎 「自由へ道連れ」「NIPPON」

ジェジュン「Sweetest Love」「未来予想図Ⅱ」

GENERATIONS「One in a Million -奇跡の夜に-」

ジャニーズWEST「ええじゃないか」「Big Shot!!」

スキマスイッチ「ボクノート」「Revival」

菅田将暉「まちがいさがし」

SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain」「D.D.」

Superfly「フレア」

SEKAI NO OWARI「YOKOHAMA blues」

Sexy Zone「Honey Honey」

DA PUMP「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」「U.S.A.」

DEAN FUJIOKA「Shelly」

東京スカパラダイスオーケストラ「銀河と迷路」「Paradise Has No Border」

Toshl ※視聴者3択生投票による名曲カバー「糸」「残酷な天使のテーゼ」「雪の華」

NEWS「トップガン」

乃木坂46「ありがちな恋愛」「Sing Out!」

秦基博「ひまわりの約束」「Raspberry Lover」

BARBEE BOYS「無敵のヴァレリー」「目を閉じておいでよ

Perfume「再生」「ねぇ」

HIKAKIN&SEIKIN「夢」

一青窈「ハナミズキ」「もらい泣き」

日向坂46「キュン」

平井堅「#302」

平井大「THE GIFT」

平手友梨奈（欅坂46)「角を曲がる」

V6「ある日願いが叶ったんだ」

Foorin 「パプリカ」

BLUE ENCOUNT「バッドパラドックス」

Hey! Say! JUMP「ファンファーレ!」

BABYMETAL「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」

MAN WITH A MISSION「Remember Me」

MISIA ※後日発表

三浦大知 スペシャルパフォーマンス

三浦祐太朗「ありがとうあなた」

宮本浩次「冬の花」

ミュージカル「刀剣乱舞」 刀剣男士「刀剣乱舞」

milet「inside you」

森山直太朗「さくら(二〇一九)」

山下智久「CHANGE」

ゆず 「SEIMEI」

LiSA 「紅蓮華」

Little Glee Monster「ECHO」「世界はあなたに笑いかけている」

LUNA SEA「I for You」

和楽器バンド × ミュージカル「刀剣乱舞」 刀剣男士「千本桜」

WANIMA「THANX」「りんどう」

ディズニーメドレー ※後日発表

