タレントの有吉弘行らが出演するフジテレビ系バラエティ特番『有吉の夏休み2026 密着77時間in Hawaii』が、きょう14日(19:00～)に放送される。今回は、有吉と仲間たちが4日間かけて巨大ウォールアートを制作。ハワイの新名所となる力作を完成させる。

有吉弘行らが巨大ウォールアート制作 ハワイの新名所に

2013年の放送開始から14年目を迎える同番組。今年は初めて11月に放送され、有吉とともに荒川(エルフ)、田中卓志(アンガールズ)、新山(さや香)、野呂佳代、ビビる大木、吉村崇(平成ノブシコブシ)が、常夏のハワイで夏休みを満喫する。

今回の大きな見どころは、「ハワイと日本のコラボ」をテーマにした巨大ウォールアートの制作。ハワイ・オアフ島を拠点に世界で活躍するウォールアーティストの指導を受けながら、一行が4日間かけて本気で作品を描き上げる。

完成した作品について、有吉らは「ひとつひとつ魂がこもってる」と自画自賛。田中も「今回はみんなで描いたウォールアートがステキなので、ぜひ番組を見て、聖地巡りでアートの前で写真を撮ってください!」と呼びかけている。

さらに、植物好きの有吉が巨大サボテンに大興奮する「ココ・クレーター・ボタニカル・ガーデン」や、ハワイの最新グルメを楽しむ場面も登場。

ホテル内のゲームセンターでは、有吉が巨大ぬいぐるみのUFOキャッチャーに挑戦し、奇跡の一発ゲットを披露する。

エルフ荒川、人生初のハワイで有吉弘行との“匂わせ”も!?

初参加となる荒川は、人生初のハワイに大興奮。「マジでうれしいです! 最高の青春をしたいです」と喜びを爆発させる。

旅を振り返っても「本当に夢のようでした。いつか、自分も出たいと思っていて、まさかそれがかなうなんて、本当にうれしかったです」と感激。特に印象深かったのが、大宴会での出来事だという。

荒川は「6年ぐらい自分のずっと思っていた有吉さんへの思いを、いつか伝えたいと思っていたので、今回、ネタに乗せてではありますが、伝えられたのが本当にうれしかったです」と明かした。

さらに、旅の途中でメンバーとおそろいの指輪を購入したことにも触れ、「有吉さんがずっとつけてくださって、荒川と有吉さんだけがつけている時間があって、4時間のうち、えぐい匂わせみたいになっている時間が少しだけあります(笑)」と告白。「皆さんには指にも注目してもらいたいです(笑)」とアピールした。

「ミスター破天荒ももう親か…」

ハワイの絶品グルメを堪能する中では、メンバーの家庭の話題も飛び出す。

今年5月に第1子が誕生した田中は、広島の実家まで5時間半かけて帰省した際、長時間の移動で子どもが泣いてしまったことを告白。「かわいそうだった。でも実家のお父さんが待っていてくれるから、連れて帰らなきゃいけないし、激闘です」と、新米パパとしての苦労を語る。

同じく今年6月に第1子が誕生した吉村も「自分たちもあの赤ちゃんの時期があったと思ったら、親ってスゴいですね」としみじみ。すると、先輩パパのビビる大木が「ミスター破天荒ももう親か…」と感慨深げにつぶやく。

そんなメンバーのベビーブームを祝う「ウェルカム・ベイビー・パーティー」も開催。荒川の「ギャルの恩返し?」や、田中の空手を使ったロウソクの火消し、吉村のノーリアクション芸など、一同が体を張った余興を披露する。

また、「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ」では、ミッキーマウス、ミニーマウス、チップ＆デールが登場。ディズニー好きの野呂は、AKB48時代の代表曲「会いたかった」を歌いながら、「会いたかった～! ミッキーに～!」と全力で喜びを表現する。

ほかにも、野呂が旅の必需品を忘れるハプニングや、世界的なマジシャンによるイリュージョンで宙に浮き上がる衝撃の場面も登場する。

【編集部MEMO】

吉村崇

1980年7月9日生まれ、北海道札幌市出身。2000年に徳井健太とお笑いコンビ・平成ノブシコブシを結成。吉本興業所属。自称“破天荒キャラ”で注目を集め、バラエティ番組を中心に活躍。2025年1月に結婚を発表し、2026年6月に第1子が誕生した。

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