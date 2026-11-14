一晩で650万円が消失――。GMOインターネットグループへのサイバー攻撃の影響で、多額の損失を被ったという投資家が、きょう14日に放送される日本テレビのバラエティ番組『池上・粗品のヤブから真相ニュース』(13:30～)に登場。池上彰氏と粗品が、被害の内情や企業の責任、サイバー攻撃への防御策など、普段のニュースでは見えにくい真相に迫る。

4月から半年間で延べ2億6,000万人分の個人情報流出

今年6月に放送された第1弾に続く今回の番組は、世間を騒がせるニュースの当事者をスタジオに招き、池上と粗品が直接質問をぶつけるトークショー。池上氏が解説者ではなく“質問者”として臨み、粗品も忖度なしで当事者に切り込む。

今回取り上げるテーマの一つが、相次ぐ企業へのサイバー攻撃と個人情報漏えい問題だ。

番組によると、今年4月からの半年間で、延べ2億6,000万人分もの個人情報流出が確認されるなど、被害が相次いでいるという。

そんな中、スタジオに登場するのは、GMOインターネットグループへのサイバー攻撃の影響で、一晩に650万円を失ったという投資家。被害に遭った当事者の立場から、その実態を赤裸々に語る。

サイバー攻撃が個人の資産にまで影響を及ぼす中、どのような被害が起きたのか。池上氏と粗品が、その内情を掘り下げていく。

粗品「企業の責任は?」 池上は防御策の裏側を追及

スタジオには、サイバーセキュリティーの第一線で活動する専門家も登場。政府も注目する「オフホワイトハッカー」の役割や、今年10月に施行された「能動的サイバー防御」の実態に迫る。

粗品は「ハッカーの給料は?」「企業の責任は?」と、視聴者が気になる疑問をストレートにぶつける。

一方、池上氏は国際情勢やサイバー攻撃への防御策について、その背景や仕組みを鋭く質問。被害を防ぐために企業や個人に何ができるのかを探っていく。

さらに、闇サイトで個人情報が売買される実態や、身近なサイバー攻撃への防衛術も紹介。普段のニュースでは伝えきれないサイバー犯罪の実情を、2人が当事者や専門家への質問を通じて明らかにする。

また番組では、追加料金を支払うことで診察の待ち時間を短縮できる「病院ファストパス」についても議論。

導入に賛成する医師2人と反対する医師2人が意見を交わす中、「倫理の範囲内なら金を払って早く診てもらいたい」という粗品に対し、池上氏は「命に格差をつけていいのか」と反論。医療格差や病院経営など、日本の医療が抱える課題にも切り込む。

【編集部MEMO】

池上彰

1950年8月9日生まれ、長野県出身。ジャーナリスト。1973年にNHK入局。記者として様々な事件や社会問題を取材し、『週刊こどもニュース』ではニュースを分かりやすく解説するスタイルで注目を集めた。2005年にNHKを退局後、フリージャーナリストとして活動。テレビ出演や執筆、講演などを通じて政治、経済、国際情勢、社会問題などを幅広く伝えている。

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