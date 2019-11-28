ジャニーズJr.内ユニット・Snow Manの岩本照、ラウール、目黒蓮、俳優の竹内涼真、アイドルグループ・乃木坂46の松村沙友理、新内眞衣らが28日、都内で行われた「WEIBO Account Festival in Japan 2019」に登場した。
同アワードは、中国最大のソーシャルメディアであるWEIBO(微博)で活躍し、中国で大きな影響力を持つアーティストや企業を表彰するもの。日本では2回目の開催となる。
セレモニーに先立ち行われたレッドカーペットに受賞者が続々登場。Snow Manは新人アーティスト賞を受賞し、岩本、ラウール、目黒が代表して出席した。竹内は人気俳優賞を受賞。乃木坂46は人気アイドルグループ賞を受賞し、松村と新内が代表して参加した。
そのほか、注目俳優賞の千葉雄大、マルチアーティスト賞の斎藤工、躍進俳優賞の志尊淳、話題女優賞の西野七瀬、ブログ新人賞の高橋愛、日中文化交流アンバサダー賞のディーン・フジオカ、ファッションタレント賞の小嶋陽菜、グッドシンガー賞の板野友美、アニソンロックシンガー賞のLiSAらも登場した。
「WEIBO Account Festival in Japan 2019」主な受賞者一覧
【新人アーティスト賞】Snow Man
【人気アイドルグループ賞】乃木坂46
【人気俳優賞】竹内涼真
【注目俳優賞】千葉雄大
【マルチアーティスト賞】斎藤工
【躍進俳優賞】志尊淳
【話題女優賞】西野七瀬
【ブログ新人賞】高橋愛
【日中文化交流アンバサダー賞】ディーン・フジオカ
【ファッションタレント賞】小嶋陽菜
【グッドシンガー賞】板野友美
【アニソンロックシンガー賞】LiSA
【ベストライブパフォーマンス賞】May'n
【日中文化交流賞】吉田美佳子
【人気実力女優賞】カーメイン・シェー
【実力シンガー賞】ケンジ・ウー