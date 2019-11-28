ジャニーズJr.内ユニット・Snow Manの岩本照、ラウール、目黒蓮、俳優の竹内涼真、アイドルグループ・乃木坂46の松村沙友理、新内眞衣らが28日、都内で行われた「WEIBO Account Festival in Japan 2019」に登場した。

Snow Manの目黒蓮、ラウール、岩本照

同アワードは、中国最大のソーシャルメディアであるWEIBO(微博)で活躍し、中国で大きな影響力を持つアーティストや企業を表彰するもの。日本では2回目の開催となる。

セレモニーに先立ち行われたレッドカーペットに受賞者が続々登場。Snow Manは新人アーティスト賞を受賞し、岩本、ラウール、目黒が代表して出席した。竹内は人気俳優賞を受賞。乃木坂46は人気アイドルグループ賞を受賞し、松村と新内が代表して参加した。

そのほか、注目俳優賞の千葉雄大、マルチアーティスト賞の斎藤工、躍進俳優賞の志尊淳、話題女優賞の西野七瀬、ブログ新人賞の高橋愛、日中文化交流アンバサダー賞のディーン・フジオカ、ファッションタレント賞の小嶋陽菜、グッドシンガー賞の板野友美、アニソンロックシンガー賞のLiSAらも登場した。

「WEIBO Account Festival in Japan 2019」主な受賞者一覧

【新人アーティスト賞】Snow Man

【人気アイドルグループ賞】乃木坂46

【人気俳優賞】竹内涼真

【注目俳優賞】千葉雄大

【マルチアーティスト賞】斎藤工

【躍進俳優賞】志尊淳

【話題女優賞】西野七瀬

【ブログ新人賞】高橋愛

【日中文化交流アンバサダー賞】ディーン・フジオカ

【ファッションタレント賞】小嶋陽菜

【グッドシンガー賞】板野友美

【アニソンロックシンガー賞】LiSA

【ベストライブパフォーマンス賞】May'n

【日中文化交流賞】吉田美佳子

【人気実力女優賞】カーメイン・シェー

【実力シンガー賞】ケンジ・ウー

