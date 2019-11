俳優の木村拓哉が、オリジナルアルバム『Go with the Flow』(来年1月8日発売)の発売を記念して、来年2月に東京と大阪でライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」を開催することが26日、明らかになった。

木村はラジオで「せっかくCDを出させていただくのでみんなと騒げる場所も真剣に考えたい」と話していたが、その希望が実現した。

開催場所は、東京・国立代々木競技場第一体育館で2日間(2月8日・9日)、と大阪・大阪城ホールでの2日間(2月19日・20日)、2会場で計4公演を予定。「お客様となるべく近い距離でライブを行いたい」という本人の希望も踏まえて会場が選択されたという。

木村は「ようやく騒げる場所が決定致しました。なるべく皆さんと近い距離で楽しみたいと思ったので、東京と大阪の会場を選ばせていただきました。こちらも本番を楽しみに準備を始めているので、皆さんぜひ騒ぎに来てください!」とコメントしている。

既にライブのロゴも完成しており、ライブの躍動感、Flow(流れる)水の動きをコンセプトにアルバム『Go with the Flow』の世界観とも通じるコンセプチュアルなデザインとなっている。

また、サンセットベンチのMusic Videoも一部公開。こちらは『Go with the Flow』の世界観をもとに、朝から陽が落ちるまで丸一日かけて撮影。木村のプライベートを覗き込んでいるかのような映像となっており、サーフィンのシーンや、室内でくつろいでいるシーン、海辺で歌唱、また、キャンピングカーでのシーンや焚火のシーンとアルバムのコンセプトでもある等身大の木村拓哉が存分に堪能できる作品となっている。