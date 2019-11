アニメ『SHOW BY ROCK!!』シリーズの最新作『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』が、フジテレビの動画配信サービス・FODで、来年1月9日から先行独占配信されることが決まった。毎週木曜(22:30~)に最新話を配信する。

(C)2012,2019 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M

『SHOW BY ROCK!!』シリーズは、サンリオによる音楽やバンドをテーマとしたキャラクターやゲームを原作として制作されたアニメで、2015年4月に第1期となるアニメ『SHOW BY ROCK!!』を、16年7月からショートアニメ『SHOW BY ROCK!! しょ~と!!』、同年10月からは第2期となる『SHOW BY ROCK!!#』が放送された。今作は約3年ぶりとなる最新作となる。

今作の主人公バンドとなる「Mashumairesh!!(ましゅまいれっしゅ)」のメンバーと声の出演は、白っぽいきつね族の女の子ほわん役を遠野ひかる、縞々猫族のマシマヒメコ役を夏吉ゆうこ、デビルミント鬼龍族のデルミン役を和多田美咲、狼娘族のルフユ役を山根綺が担当する。

アニメーション制作は、キネマシトラスが担当。監督は孫承希氏、アドバイザーとしてアニメ『メイドインアビス』で監督を務めた小島正幸氏が参加する。さらに3D制作は、ポリゴン・ピクチュアズが担当する。

番組の放送・配信に先駆け、大みそかの12月31日20時から2時間限定で『SHOW BY ROCK!!放送直前年末特番』を配信。1月から放送されるテレビアニメ『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』や、新アプリゲーム「SHOW BY ROCK!! Fes A Live」の最新情報も公開。さらには、アニメ第1話を放送・配信に先駆けて視聴できる。