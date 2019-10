WBSC(世界野球ソフトボール連盟)世界ランキング上位12の国と地域が参加し、4年に1度開催される野球の国際大会「世界野球プレミア12」の第2回大会が、11月5日~17日に開催される。同大会を盛り上げるため、侍ジャパンが出場する試合を共同中継するTBSとテレビ朝日の女性アナウンサーがバットスイングのスピードで対決する「世界野球 女子アナ12スイング対決 TBS vs テレビ朝日」を実施。両局のSNSで、きょう31日から連日配信される。

稲葉篤紀監督となって初めて本格的な国際大会を戦う侍ジャパン。4チームずつ、3グループに分かれて総当たり戦を行うオープニングラウンドでは、台中(台湾)でベネズエラ、プエルトリコ、台湾と対戦。グループ上位2チームが日本で開催されるスーパーラウンドに進出する。TBS系列とテレビ朝日系列では、オープニングラウンド、スーパーラウンド、そして3位決定戦、決勝戦まで侍ジャパンが出場する全試合を生中継する。

「世界野球 女子アナ12スイング対決 TBS vs テレビ朝日」では、両局から様々な番組で活躍する女性アナウンサー6人ずつが参戦、TBS本社、テレビ朝日本社を舞台にバットスイングのスピードで対決した。1対1の全6対決で、勝ち越したチームが優勝となる。それぞれが2回ずつスイングを行って速い記録を採用。勝利数が同じとなった場合は、6人のスピードの合計で上回ったチームが優勝となる。

TBSでの撮影はTBSアナウンサーが侍ジャパンのホームユニフォーム、テレビ朝日アナウンサーがビジターユニフォームを着用、テレビ朝日での撮影はテレビ朝日アナウンサーがホーム、TBSアナウンサーがビジターというこだわりも披露。女性アナが意外な才能を発揮したり、予想以上のダメっぷりを露呈してしまったり、悲喜こもごもの戦いは果たしてどんな結果に?

■「世界野球 女子アナ12スイング対決 TBS vs テレビ朝日」組み合わせ

(1)山本里菜 vs 弘中綾香 10月31日配信

(2)上村彩子 vs 森葉子 11月1日配信

(3)皆川玲奈 vs 山本雪乃 11月2日配信

(4)宇内梨沙 vs 三谷紬 11月3日配信

(5)若林有子 vs 斎藤ちはる 11月4日配信

(6)小川知子 vs 大下容子 11月5日配信



(C)TBS/テレビ朝日