クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは8月9日~9月10日、『Doughnuts×Craft Beer』フェアを、スプリングバレーブルワリーの店舗「BEER TO GO by SPRING VALLEY BREWERY」(東京都中央区)で開催する。

同フェアは、スプリングバレーブルワリーとコラボレートし、ドーナツとクラフトビールという組み合わせを楽しむという試み。期間中は、アメリカ西海岸をテーマに期間限定で販売しているドーナツ3種と定番の「オリジナル・グレーズド」を、クラフトビールと組み合わせて提供する。メニューは全部で6種類。

「オリジナル・グレーズド × Daydream」(600円)は、温めるとふわっととろける「オリジナル・グレーズド」と、ゆずと山椒が香るクラフトビール"Daydream"を組み合わせた。ビールにドーナツを浸して食べると、生地にゆずのやわらかい酸味と山椒のほのかな香りが染み込み、ジュワッとした新食感が味わえるという。

「ミント チョコ ケーキ × JAZZBERRY」(650円)は、ミント×チョコのドーナツとラズベリー果汁入りでフルーティーな味わいのクラフトビール"JAZZBERRY"の組み合わせた。ドーナツのブルーとビールのルビー色の華やかな見た目も楽しめるとのこと。

「ミント チョコ ケーキ× JAZZBERRY」(税込650円)

「アメリカン ベリー パイ × on the cloud」「アメリカン ベリー パイ × Afterdark」(各650円)は、甘酸っぱいフィリングのドーナツと、選べる2種のクラフトビールによるペアリング。ビールは、フルーティーなクラフトビール"on the cloud"、またはアイスコーヒーのような軽やかな苦みの"Afterdark"から選ぶことができる。

左:「アメリカン ベリー パイ × on the cloud」右:「アメリカン ベリー パイ × Afterdark」各(税込650円)

「キャラメル ソルティ ナッツ ×496」「キャラメル ソルティ ナッツ × COPELAND」(各650円)は、キャラメルチョコにクルミとスライスアーモンド、アーモンドソースを使用したドーナツに、麦の旨味でナッツを引き立てるクラフトビール"COPELAND"と、スプリングバレーブルワリーのフラッグシップビール"496"を組み合わせた。

左:「キャラメル ソルティ ナッツ×496」右:「キャラメル ソルティ ナッツ× COPELAND」各(税込650円)

一見相容れない組み合わせだからこそ生まれる新たなおいしさを、ペアリングメニューとして楽しめるという。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。

※価格はすべて税込