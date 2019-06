『Wake Up, Girls!』林田藍里役、『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』ミーア役などを担当する声優の永野愛理が6月1日、公式Twitterとブログをスタートした。

永野愛理

撮影:河邉有実莉(WATAROCK)

公式Twitterでは、今後スタッフが最新情報を発信していくとのこと。同時に開設されたオフィシャルブログ「桜色日記」は本人が更新。「皆さんに私のことをたくさん知ってもらえたら嬉しいです!!みんなが笑顔になってくれるようなブログを目指すぞ(∩´͈ ᐜ `͈∩)これからよろしくお願いします☆」と挨拶し、東北楽天ゴールデンイーグルスファンなどといった自身についてのことや仕事についてを書きつづった。

また、タイトルの「桜色日記」については、「桜のように生きていきたいという私の思いをわかりやすく表現したこのタイトル。桜のように歩んでいけるように、桜のような人になれるように頑張っていきたいと思います」と決意を新たにした。

永野は2014年に声優ユニットWake Up, Girls!、そしてTVアニメ『Wake Up, Girls!』林田藍里役としてデビュー。Wake Up, Girls!としての活動は2019年3月8日、埼玉県・さいたまスーパーアリーナで行われたラストライブ「Wake Up, Girls! FINAL LIVE~想い出のパレード~」にて幕を下ろした。

永野愛理(えいのあいり)。1993年1月19日生まれ。宮城県出身。エイベックス・ピクチャーズ、81プロデュース所属。ニックネーム:あいちゃん。主な出演は『Wake Up, Girls!』シリーズ林田藍里役、『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』ミーア役、『実況パワフルプロ野球 チャンピオンシップ2017』響乃こころ役、『School of Talent:SUZU-ROUTE』一之瀬茉優役など。