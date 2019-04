田中美海

撮影:西田航(WATAROCK)

『Wake Up, Girls!』片山実波役、『プリパラ』真中のん役などを演じる声優の田中美海が4月10日、Twitterアカウントを開設した。

田中はTwitter開設に伴い、「こんばんは、みなみです!この度田中美海、Twitterをはじめました~」とコメントした。直後にアンケート機能も使用しており、Twitterを使いこなしている様子。

田中は2014年に声優ユニットWake Up, Girls!、そしてTVアニメ『Wake Up, Girls!』片山実波役としてデビュー。2017年には第11回声優アワードにて新人女優賞を受賞。Wake Up, Girls!としての活動は2019年3月8日、埼玉県・さいたまスーパーアリーナで行われたラストライブ「Wake Up, Girls! FINAL LIVE~想い出のパレード~」にて幕を下ろした。

田中美海(たなかみなみ)。1996年1月22日生まれ。神奈川県出身。81プロデュース所属。主な出演は『Wake Up, Girls!』片山実波役、『プリパラ』真中のん役、『ハナヤマタ』ハナ・N・フォンテーンスタンド役など。