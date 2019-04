『Wake Up, Girls!』菊間夏夜役、『ハナヤマタ』笹目ヤヤ役などを担当する声優の奥野香耶が4月30日、TwitterとInstagramアカウントを開設した。

奥野香耶

撮影:河邉有実莉(WATAROCK)

奥野は、4月30日に配信されたニコニコ生放送「奥野香耶さんSNS開設記念特番! かやたんがファミ通チャンネルに再びやってくる!”」内にてTwitterとInstagramアカウントを開設。最初のツイートは「さとて。」だった。

また両アカウントの使い分けについて、Twitterは告知などなるべくやわらかく、Instagramの方はパーソナルな部分など「私のことを好きでいてくれる人が好きな私の部分を出せたらいいな」と語った。

さてと。 — 奥野香耶 (@kaayaataaaan) 2019年4月30日

奥野は2014年に声優ユニットWake Up, Girls!、そしてTVアニメ『Wake Up, Girls!』菊間夏夜役としてデビュー。Wake Up, Girls!としての活動は2019年3月8日、埼玉県・さいたまスーパーアリーナで行われたラストライブ「Wake Up, Girls! FINAL LIVE~想い出のパレード~」にて幕を下ろした

奥野香耶(おくのかや)。1991年3月1日生まれ。岩手県出身。エイベックス・ピクチャーズ、81プロデュース所属。ニックネーム:かやたん。主な出演は『Wake Up, Girls!』シリーズ菊間夏夜役、『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』タマ役、『ハナヤマタ』笹目ヤヤ役、『ハンドレッド』如月カレン役など。