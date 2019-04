山下七海

撮影:Wataru Nishida(WATAROCK)

『Wake Up, Girls!』久海菜々美役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』大槻唯役などを担当する声優の山下七海が4月18日、Instagramアカウントを開設した。

山下はInstagramを開設したことを、自身の番組『山下七海のななみんのねごと 第3回』内にて告知。Wake Up, Girls!のメンバーだった高木美佑や吉岡茉祐、田中美海がTwitterを始めるなか、その流れをぶった切る、とInstagramを開設。「フォローしてください」と番組ゲストに来ていた田中美海とストーリーを更新した。

山下は2014年に声優ユニットWake Up, Girls!、そしてTVアニメ『Wake Up, Girls!』久海菜々美役としてデビュー。Wake Up, Girls!としての活動は2019年3月8日、埼玉県・さいたまスーパーアリーナで行われたラストライブ「Wake Up, Girls! FINAL LIVE~想い出のパレード~」にて幕を下ろした。

山下七海(やましたななみ)。1995年7月19日生まれ。徳島県出身。81プロデュース所属。ニックネーム:ななみん。主な出演は『Wake Up, Girls!』シリーズ久海菜々美役、『ダーリンインザフランキス』ミク役、『プリパラ』太陽ペッパー役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』大槻唯役など。