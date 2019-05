声優、アーティストとして活躍する内田真礼の“初”の日本武道館単独公演を収録したBlu-ray&DVD『UCHIDA MAAYA New Year LIVE 2019「take you take me BUDOKAN!!」』が、5月22日(水)にリリースされるのを記念して、5月20日(月)22:00よりニコニコ生放送でのコメンタリー配信が決定した。

<内田真礼 LIVEコメンタリー『take you take me BUDOKAN!!』>と題し、Blu-ray&DVDに収録された映像を視聴者と一緒に見ていきながら、内田真礼自らの生コメンタリーが楽しめる1時間番組となっている。

また、Blu-ray&DVDの発売日より全国のアニメイト・ゲーマーズにてフェアの開催も決定。フェア期間中、Blu-ray&DVD『UCHIDA MAAYA New Year LIVE 2019「take you take me BUDOKAN!!」』を1枚購入するごとに、応募券が1枚配布され、応募者の中から抽選で「take you take me BUDOKAN!!」ライブ時に使用されたバスドラム用ヘッドに内田真礼の直筆サインを入れて1名にプレゼントされる。そのほか、ダブルチャンスでA賞:告知ポスター、B賞:限定L判ブロマイドの抽選プレゼントのチャンスも用意される。

さらに、アニメイト、ゲーマーズの一部店舗では、パネル&衣装展と店頭抽選会の実施もあわせて決定している。日本武道館でのライブ写真と、実際にライブで着用した衣装の展示会は必見。また、対象アイテムを5000円購入毎に直筆サイン入り告知ポスターが当たる店頭抽選会も実施される。

また、各法人オリジナル特典の絵柄・デザインも解禁されており、絵柄には「take you take me BUDOKAN!!」のパンフレット写真のアザーカットが使用されている。各詳細は、内田真礼アーティスト公式サイトにて。

●内田真礼「New Year LIVE 2019『take you take me BUDOKAN!!』」 Blu-ray&DVD ダイジェストPV