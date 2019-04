声優、そしてアーティストとして活躍する内田真礼が2019年5月22日(水)にリリースする、日本武道館ワンマンライブBlu-ray&DVD「UCHIDA MAAYA New Year LIVE 2019『take you take me BUDOKAN!!』」のジャケット写真が公開された。

本作は2019年1日1日に開催された内田真礼“初”の日本武道館ワンマンライブの模様を収録。アーティスト活動5周年を控えたタイミングでの武道館ワンマンライブともあり、今までの声優アーティスト・内田真礼のライブの集大成が詰まった華やかなステージセットとパフォーマンスで満員の観客を魅了した。ジャケットでも、公演中の内田真礼の様々な表情を垣間見ることができ、本編の魅力を余すところなく伝えている。

また、今回本BD&DVDの発売を記念して、全国のアニメイト・ゲーマーズでフェアの開催が決定。期間中、対象商品を1枚購入毎に、シリアルナンバー入り応募券が付与され、応募者の中から抽選で「take you take me BUDOKAN!!」ライブ時に実際に使用したバスドラム用ヘッドに内田真礼の直筆サインを入れて1名にプレゼントされる。さらに、アニメイト&ゲーマーズの対象5店舗では、パネル・衣装展&店頭抽選会も開催。また、公式サイトでは、各店舗のオリジナル特典の絵柄も公開されているので、あわせてチェックしておきたい。

そして、内田真礼 初のFC限定イベント「LIVE IS LIKE A SUNNY DAY♫」Vol.1 のライブ音源を収録したオリジナルCDのジャケット写真とダイジェスト試聴動画も公開された。

イベントは2018年10月27日(土)に東京・TSUTAYA O-EASTにて開催されたもので、ライブパートの音源化に加え、スタジオ新録のボーナストラックとして、ファンクラブオリジナル楽曲「サニーデイ・アンセム」、2017年に開催された内田真礼バースデーイベント「Maaya Happy Birthday Party!! 2017」にて披露された「だってわたしのバースデー!」が収録される。こちらのCDは内田真礼FC会員限定で販売されるので、気になった人はファンクラブサイトをチェックしてほしい。

●「LIVE IS LIKE A SUNNY DAY♫」Vol.1 オリジナルCD 試聴ダイジェスト