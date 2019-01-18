歌手のジャスティン・ビーバーとモデルのヘイリー・ビーバーの結婚式の日取りが決定したようだ。結婚手続きは済ませているものの式はこれからの予定の2人が、友人や家族たちと2、3カ月以内に結婚式をするつもりのようで、その日のスケジュールをあけておくことを求めるメッセージを送ったと言われている。

ジャスティン・ビーバーとヘイリー・ビーバー(C)BANG Media International

しかし、みんなを驚かせようと詳細についてはほぼ明かされていないようだ。関係者は『エンターテイメント・トゥナイト』にこう話す。

「ジャスティンとヘイリーはとても幸せで離れられない状態です。やっと2人の愛を家族や友人たちと共有できることに感激しています。披露宴では音楽や娯楽など、ワクワクするような内容については招待客へのお楽しみにしておきたいようです」「2人からのメッセージには場所が書かれていませんでした。2人は完全なプライバシーを求めているからです。みんな準備に向けてフル稼働中です。ジャスティンは自分の個人的なDJに回してもらう予定です。とにかく美しく忘れられないような式を計画していますよ」

ジャスティンは昨年11月、感謝祭に合わせてヘイリーとの結婚の事実をソーシャルメディアで認めていた。

(C)BANG Media International