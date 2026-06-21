1日2粒でいいとこ取り！ 深海鮫×タラのWパワーが詰まった「プレミアムな肝油」の配合に注目

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「アフタヌーンパラダイス」。午後のひとときを彩る心地よい音楽を紹介しながら、様々な話題について三軒茶屋キャロットタワー26階「スタジオキャロット」からの公開生放送でお送りしています。月曜日のパーソナリティは、川久保秀一と真木ひろかが務めます。

6月15日（月）の放送では、熊本の健康食品会社「株式会社えがお」商品開発部に所属する吉嶺さんをゲストに迎え、「肝油」を使用したプレミアム設計の新商品を取り上げました。

◆その不調、実は「低栄養」かも？

6月に入り、蒸し暑い日が続くようになってきました。「最近なんだか年齢を感じるようになった……」「暑くて動くのが億劫だな……」と感じることはありませんか？

えがお商品開発部の吉嶺さんは「実はそれ、必要な栄養素が足りない『低栄養』が原因かもしれません」と指摘します。吉嶺さんによると「しっかり食べているつもりでも、栄養が偏ってしまい、必要な栄養が不足しがちになる」ケースがあるそうです。

そんな現代人の盲点をサポートすべく、健康食品でお馴染みの「えがお」から、毎日の元気を支える栄養機能食品が新登場しました。2026年6月1日に発売されたばかりの新商品が栄養機能食品「えがおの肝油プレミアム」です。最大の特徴は、贅沢すぎる「いいとこ取り」の配合にあります。

吉嶺さんたちが開発したこの「商品」は、人気サプリ「肝油鮫珠（さめだま）」に使われている深海鮫の生肝油と、北欧ノルウェーのタラの肝油を組み合わせた新商品です。健康に良いと分かっていても、普段の食事から「肝油」を毎日摂るのはなかなか大変ですが、この商品であれば「2つの肝油の栄養素を1日2粒で補える」のが大きな魅力です。

◆元気成分がオリーブオイルの約50倍！

「プレミアム」の名にふさわしく、その栄養成分は圧巻です。吉嶺さんが「本当にすごいんです」と太鼓判を押すその中身は、現代人に嬉しい7つもの栄養成分が詰まっています。「なかでも若々しさをサポートする鮫肝油の元気成分スクアレンは、オリーブオイルのおよそ50倍」という驚きの含有量。他にも「青魚のDHAとEPA、骨の健康に関わる不足しがちなビタミンD、細胞の健康維持を助けるビタミンEまで一気に補えます」と吉嶺さんは解説します。

スタジオでは、さっそく川久保と真木が商品を実際に手に取ります。まず目を引くのが、深海を思わせる濃い青色のパッケージ。そこには金色の文字で「肝油プレミアム」、さらに「鮫肝油×鱈肝油」の文字が力強くあしらわれています。

袋を開けてみると、中に詰まっていたのはキラキラと透き通る、キレイで薄い黄色のソフトカプセル。一袋にたっぷり62粒（約1ヶ月分）が入っています。川久保が1日の目安である2粒をその場で水と一緒に試飲してみると、「特に味があるわけでもなく、喉に引っかかる感じも全くなく、すっと入っていきました。喉越しもいいので、これなら毎日ストレスなく続けられそうですね」と、その手軽さと飲みやすさに驚きます。

飲む時間やタイミングはいつでもOKで、自分の生活リズムに合わせて無理なく続けられるのも嬉しいポイント。吉嶺さんは「1日2粒、ご自身の好きなタイミングでいつ飲んでいただいてもOKです」と語ります。

ジメジメした季節や暑さに負けないハツラツとした毎日のために、ストレスフリーで始められる「肝油」の新習慣を、あなたも体験してみてはいかがでしょうか。

＜番組概要＞

番組名：アフタヌーンパラダイス

放送日時：毎週月曜～木曜日 15:00～16:55 （生放送）

パーソナリティ（月曜）：川久保秀一、真木ひろか（アシスタント）

番組Webサイト：https://musicbird.jp/cfm/timetable/afpara/