有吉弘行「禁断症状が出るくらいうまかった！」若手時代に魅了された喫茶店の名物メニューとは？

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。6月のアシスタントはピン芸人の松崎克俊と新宿カウボーイの石沢勤です。6月14日（日）の放送では、有吉が30年前に食べていた“思い出の味”を語りました。

◆若手芸人時代に通った“思い出のカレー”

この日は、現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」の話題からトークを展開。ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から、出場国の1つであるハイチにまつわる情報が届くと、有吉は「昔ね、新宿アルタの下とか、四谷三丁目にある稽古場の近くに『カフェ・ハイチ』っていう喫茶店があった」と切り出します。

その喫茶店はドライカレーが有名で、有吉は約30年前の若手芸人時代からよく食べていたと言い、「あれはうまかったな～。今は“カレー”だけで世の中にいろんな種類があるけど、当時はああいう感じのがあまりなくて、結構感動的だったのよ。もう『やべぇ……ハイチのカレーが食いてえ！』って禁断症状が出るくらい（笑）」と絶賛。

ただ、当時の有吉にとっては気軽に通える価格ではなかったと明かし、「いつも迷っていたんだけど、それを超えるうまさだったね」と振り返ります。なお、新宿アルタや四谷にあった「カフェ・ハイチ」は現在閉店しているものの、石沢から「今は新宿サブナードにありますよ」と伝えられると、有吉は「あっちに入っているのか、久々に食べてみようかな！」と声を弾ませていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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