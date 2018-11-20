ヘイリー・ボールドウィンが夫のビーバー姓に変更した。9月に極秘で挙式したとされるジャスティン・ビーバーの名字をヘイリーがソーシャルメディアで使い始めた。現在インスタグラムのユーザー名はヘイリー・ビーバーに変わり、自己紹介欄にもヘイリー・ロード・ビーバーと記載されている。

ヘイリー・ボールドウィンとジャスティン・ビーバー(C)BANG Media International

その数日前には、ジャスティンがSNSに2人の写真を投稿し、「僕の妻はすごい」とつづっていたところだった。

また、2人は結婚祝いにおそろいのタトゥーを入れたようで、ジャスティンは右眉の上に小さなものを追加したという。タトゥーアーティストのキース・“バンバン”・マッカーディは「お互いにタトゥーを入れていたよ。ジャスティンのは顔にね。写真は出回ってないようだし、うまく隠してるんだろうな」「本当に微細でかすかなものだから。あと、いわゆるカップルおそろいのタトゥーじゃない。それが何かはメディアが把握するまで教えたくないな」と話しつつ、それに短い単語が含まれていることを示唆していた。

巷では「Grace」と書かれていると噂になっており、それは別のタトゥーアーティスト、ジョンボーイが最近2人と一緒に写った写真を公開し、「Style＆Grace」とキャプションをつけていたことが理由のようだ。

先月には、最近ジャスティンが仕事を抑え、ヘイリーとの私生活に焦点を置いていると報じられていたところだ。

(C)BANG Media International