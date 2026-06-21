ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑い芸人・まちゃまちゃの“イマ”に独占密着した。

  • 「NO MAKE」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    「NO MAKE」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

まちゃまちゃが結婚願望について語る

番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや、看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が映し出された。

現在50歳を迎え、独身を貫くまちゃまちゃは、自身の結婚願望については「とっくのとうに失われました」ときっぱり。「『お前が何言ってんだ』って言われると思うんですけど、いろんなケースを見ていたら楽しそうじゃないなと思って」と持論を展開する。

また、「『親になって分かった親への思い』みたいなことを言ってる方、すごく嫌です。親にならなくてもめちゃくちゃ分かるんで」「そういうのを見ているとなおさら『結婚って何?』って思いますね」と独自の結婚・家族観を語った。

そんなまちゃまちゃは自身の現在の生活について、「自分のための楽しいことしかしてないので、これを多分、世は幸せと言うんだろうな。これを不幸だって言ったらマジでバチ当たる」「幸せでしかない」と清々しい笑顔で話していた。

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まちゃまちゃが結婚に思うこと「『お前が何言ってんだ』って言われると思うんですけど…」
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