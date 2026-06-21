実はガチの鉄道オタク!? スパドラ伊藤壮吾「12月から3月にかけてはもうバタバタ」

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

6月のマンスリーゲストは、9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGON（スーパードラゴン／通称：スパドラ）から飯島颯さんと伊藤壮吾さん。

6月6日（土）の放送では、2人のプライベートな素顔や、自身のキャッチコピーなどについて伺いました。

鞘師：あらためて、お二人をご紹介させてください。SUPER★DRAGONは、スターダストプロモーションが手掛ける9人組進化系ミクスチャーユニットです。7月15日（水）にはニューシングル「Call Me Asap / NUMBER」のリリースを予定されています。さらに9月には、東京と大阪で「SUPER★DRAGON DRA FES 2026」を開催予定。今最も勢いのあるユニットの1つです。この番組では、1週目にゲストの「今のキャッチコピー」をお聞きしているのですが、まずは飯島さんから教えていただけますか？

飯島：僕は「のんびり、まったりな中間管理職の颯（はやて）です」です。

鞘師：のんびり、まったりですか？

飯島：かなりマイペースな性格です。コンサート中の早着替えなども、昔は遅いことで有名でした（笑）。名前に「颯」という漢字が入っていたり、新幹線（はやて）も連想されるため、速いイメージを持たれがちなのですが、実際の性格は真逆ののんびりした雰囲気です。“中間管理職”というのは、メンバーが9人いる中で、僕がちょうど真ん中の年齢ポジションだからです。あとは、僕たちのファンを「BLUE」と呼んでいるのですが、BLUEとメンバーの間を取り持つ中間管理職のような役割も果たしたいという気持ちを込めて名付けました。

鞘師：メンバーがはっちゃけているときに、ファンの方へ通訳するような役割ですか？

飯島：そうですね。メンバーの面白い部分を見つけてSNSでシェアしたりしています。

鞘師：メンバーの面白さを広めてくれる、マネージャーのような素敵な役割ですね。では、伊藤さんのキャッチコピーはいかがですか？

伊藤：私は「どこまでも鉄道で行く旅人、伊藤壮吾です」です。

鞘師：鉄道オタクなのですか？

伊藤：はい、鉄道オタクです！

鞘師：どこまでも行くというのは、具体的にどのあたりまでですか？

伊藤：鉄道で行ける範囲はすべてです。北海道から九州まで、基本的には鉄道で移動します。沖縄はさすがに鉄道で行けませんが、それ以外はすべて鉄道です。

鞘師：お休みの日は鉄道で旅行されることが多いのですね。メンバーを誘ったりはしないのですか？

伊藤：誘わないですね（笑）。メンバーはそれほど鉄道に興味がないと思いますので。

飯島：いや、でも本当に、気が付いたらものすごい頻度で行っているんですよ！「あ、そこまで行ったんだ」と驚くことが多いです。

伊藤：よく行っています。基本的には、今乗りたい鉄道や、ダイヤ改正によって無くなってしまう列車を中心にスケジュールを組んでいます。この春までに乗っておかなければいけない、という基準で考えています。

鞘師：それでは、3月などは気持ちが忙しくなりそうですね。

伊藤：非常に忙しいです。大体12月にダイヤ改正のリリースが出るので、そこで内容をざっと確認し、12月から3月にかけてはもうバタバタとしていますね。

――番組では他にも、7月15日（水）にリリースを控える両A面ニューシングル「Call Me Asap / NUMBER」などについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/